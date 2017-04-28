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СК о гибели годовалого малыша в Могилеве: мальчик умер от травматического шока, мать непричастна
29.04.2017 12:19 — Новости Общества | Tut.by
22-летнему могилевчанину предъявили окончательное обвинение в убийстве годовалого сына. Отец
По подозрению в убийстве ребенка с особой жестокостью задержали обоих родителей. Старшего сына пары — двухлетнего брата погибшего малыша — забрали в приют. Он и сейчас находится там.
Экспертиза сразу установила, что смерть ребенка была насильственной и наступила от травматического шока. Позже следователи установили, что в течение недели отец систематически бил годовалого малыша.
— Обвиняемый говорит, что бил ребенка, но не сильно, в воспитательных целях. Эксперты же установили, что удары были множественные, нанесены по различным частям тела, в том числе по жизненно важным органам, — уточнила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.
Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент преступления обвиняемый психическими расстройствами или заболеваниями не страдал, мог в полной мере осознавать характер своих действий и руководить ими. Ему предъявлено обвинение в убийстве заведомо малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Он остается под стражей.
— В отношении матери погибшего ребенка уголовное преследование прекращено ввиду непричастности ее к совершенному преступлению, — подчеркнула Соленюк. — Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Друзья пары
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22-летнему отцу ребенка предъявили окончательное обвинение.
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