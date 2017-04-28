22-летнему могилевчанину предъявили окончательное обвинение в убийстве годовалого сына. Отец сообщил о гибели ребенка вечером 30 ноября — позвонил в скорую, сказал, что малыш не подает признаков жизни. Врачи констатировали смерть ребенка. 18-летней матери дома в этот момент не было.



Подозреваемый в убийстве отец с сыновьями. Фото из личного архива семьи.

По подозрению в убийстве ребенка с особой жестокостью задержали обоих родителей. Старшего сына пары — двухлетнего брата погибшего малыша — забрали в приют. Он и сейчас находится там.

Экспертиза сразу установила, что смерть ребенка была насильственной и наступила от травматического шока. Позже следователи установили, что в течение недели отец систематически бил годовалого малыша.

— Обвиняемый говорит, что бил ребенка, но не сильно, в воспитательных целях. Эксперты же установили, что удары были множественные, нанесены по различным частям тела, в том числе по жизненно важным органам, — уточнила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент преступления обвиняемый психическими расстройствами или заболеваниями не страдал, мог в полной мере осознавать характер своих действий и руководить ими. Ему предъявлено обвинение в убийстве заведомо малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Он остается под стражей.

— В отношении матери погибшего ребенка уголовное преследование прекращено ввиду непричастности ее к совершенному преступлению, — подчеркнула Соленюк. — Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.





Соседки говорили , что молодая семья была не столько плохой, сколько «бестолковой» — супруги якобы не могли организовать быт и, возможно, страдали от безденежья, так как «жили только на детское пособие». По официальным данным, отец семейства был безработным.

Друзья пары характеризуют семью исключительно с положительной стороны и рассказали об этом следствию. Также друг семьи рассказывал TUT.BY, что обвиняемый периодически занимался подработкой, большую часть времени занимался воспитанием детей.