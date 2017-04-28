МИНСК, 29 апр — Sputnik. Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси раскрыл коррупционную схему в министерстве транспорта и коммуникаций республики, сообщили Sputnik в субботу в пресс-службе ведомства.



© Sputnik / Виктор Толочко КГБ сообщил о задержаниях в Транспортной инспекции Минтранса

В середине месяца, 13 апреля, с поличным при получении взятки был задержан заместитель начальника Транспортной инспекции Минтранса Алексей Куцаев. Вознаграждение за благоприятное решение вопроса в размере 500 евро и 110 долларов ему передавал начальник гродненского филиала Сергей Грудзинский.

Позже КГБ задержал и остальных участников преступной схемы, среди которых начальник Куцаева Леонид Лемеш, руководитель гомельского филиала Сергей Чучвага, а также подчиненный Груздзинского Владислав Замаро и другие. В отношении них возбуждено 10 уголовных дел, ряд задержанных находятся под стражей в СИЗО КГБ.

Установлено, что должностные лица "поставили на "поток" систему "торговли" разрешениями на проезд большегрузных транспортных средств по территории иностранных государств". Стоимость разрешения варьировалась от 50 до 120 евро. За последние пять месяцев зафиксировано десять фактов получения взяток от более чем 20 субъектов хозяйствования.

Собеседники Sputnik также рассказали, что в Гомельской области руководство местной инспекции наладило систему вымогательства у иностранных водителей взяток "за беспрепятственный проезд". Так, по информации КГБ, "транспортники" работали в районе населенного пункта Селище (Добрушский район). В ходе транспортного контроля они получали деньги от иностранцев. Затем по утвержденной схеме "выручка" распределялась по всей вертикали областной инспекции.

В КГБ проинформировали, что вместе с Чучвагой задержаны еще четыре человека, в отношении которых возбуждено два уголовных дела по статье "получение взятки".

Материалы всех уголовных дел переданы для дальнейшего расследования в Следственный комитет.