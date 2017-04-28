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Первомай: День труда и государственный выходной
29.04.2017 13:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Первомай — государственный праздник в Беларуси, который официально называется Днем труда. В этот день традиционно объявляют государственный выходной — чтобы все могли отдохнуть под трудовыми знаменами и посетить разные мероприятия. 2017-й год не стал исключением — ныне 1 мая выпало на понедельник, благодаря чему первая рабочая неделя мая для белорусов становится короче обычного.
Что же за праздник 1 Мая и какие события ожидаются в этот день — Sputnik собрал информацию о Первомае-2017.
© Sputnik Анатолий Гаранин
Первомайская демонстрация трудящихся
Первомай: от конца XIX века до наших дней
Вопреки расхожему заблуждению, Первомай начали праздновать в мире задолго до появления СССР, а родиной праздника стали США и Канада. К слову, на первую первомайскую демонстрацию вышли анархисты, которые в 1886-м требовали достойных условий труда и хорошей оплаты своей работы. Акцию в Чикаго жестко разогнали — так жестко, что не обошлось и без погибших.
Сделать 1 мая праздником решили на Парижском конгрессе Второго Интернационала, в честь памяти об ужасных событиях в Америке. И уже 1 мая 1890 года по всему миру отметили День солидарности рабочих.
Встречали этот день и в Российской империи, однако собрания митингующих были незаконны, пусть и требовали они вполне оправданного восьмичасового рабочего дня. Такие незаконные акции называли маевками, но уже после появления СССР на нашей территории Первое мая стало официальным праздником.
© Sputnik Сергей Гунеев
Участники Первомайской демонстрации на Красной площади
Праздновали День труда на протяжении всей истории СССР, а позже праздник сохранился и в большинстве постсоветских стран, хотя и немного поменялся. Так, в России с 1991 года этот день отмечают как "Праздник весны и труда", но в Беларуси он остался без изменений.
День труда в современной Беларуси — не только выходной, но и день, когда Федерация профсоюзов проводит множество мероприятий: концерты, возложения цветов, митинги.
Первомай-2017: что будет?
Традиционно 1 мая белорусская Федерация профсоюзов проводит мероприятия по всей Беларуси. Преимущественно — праздничные концерты и митинги, на которые выходят члены ФПБ.
© Sputnik Юрий Сомов
Первомайские демонстрации традиционно проходили весело и душевно
В Минске основные мероприятия в рамках Дня труда пройдут в парке имени Горького — ежегодно здесь проходят выступления артистов. Если учитывать прогноз синоптиков и обещание, что 1 мая в Беларуси будут теплым, то кроме посещения концертов в этот день можно и просто прогуляться с семьей по паркам.
В целом же праздничные мероприятия пройдут в каждом районе республики, их места определят в местных исполнительных комитетах и профсоюзные организации.
Важно помнить, что 1 мая общественный транспорт, магазины, аптеки и другие объекты будут работать по графику воскресенья.
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Вопреки расхожему заблуждению, Первомай начали праздновать в мире задолго до появления СССР, а родиной праздника стали США и Канада.
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