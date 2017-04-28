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Минлесхоз на критику "бобриной" колбасы: отношение к ней предвзятое

29.04.2017 13:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 апр — Sputnik. Начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Шестаков считает критику колбасы из бобра со стороны некоторых журналистов субъективной, об этом он рассказал Sputnik в субботу.

Минлесхоз на критику "бобриной" колбасы: отношение к ней предвзятое
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
Первая партия "бобриной" колбасы содержит всего 30% мяса грызуна

Первая партия "бобриной" колбасы была представлена на выставке "Охота и рыболовство", которая проходит в Минске с 27 по 30 апреля. В пятницу была проведена дегустация, на которой присутствовали и журналисты. Некоторые в своих публикациях отозвались о деликатесе в негативном ключе.

По мнению Шестакова, к продукту у людей сложилось предвзятое отношение.

"Вчера писали, что это мнение субъективное. Если бы дегустация проходила по-другому, когда людям не говорили бы, из чего колбаса, и мнения были бы другие. У некоторых к продукту предвзятое отношение. Сравнивают бобра с крысами. Мол, оба грызуны. Но кролик у нас тоже считается грызуном, а к нему относятся спокойно", — заметил собеседник.

Шестаков сообщил, что на дегустацию были приглашены около 20 корреспондентов, и они ему сказали, что колбаса вкусная. Корреспонденты Sputnik в субботу также попробовали деликатес. По вкусу продукт показался похожим на домашнюю колбасу. Никакого неприятного послевкусия замечено не было.

В субботу выставку "Охота и рыболовство" посетили также председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович и министр лесного хозяйства Михаил Амельянович. У каждого павильона состоялось заинтересованное обсуждение разных аспектов ведения охотничьего и лесного хозяйства.

Шестков сообщил Sputnik, что более детально вопрос производства колбасы в промышленных масштабах будет обсуждаться осенью, когда начнется сезон охоты на грызуна.

"На законодательном уровне ничего не запрещено. Институтом мясо-молочной промышленности разработаны ТУ. Все утверждено в Минсельхозпроде. Будем более детально этот вопрос проговаривать. Мы довели своим лесохозяйственным учреждением задание по заготовке дичи мясной продукции, в том числе заготовке бобра. Надеемся, что более тесно будем работать с ветеринарной службой", — сказал собеседник.

По словам Шестакова, в министерство уже поступили заявки от крупных торговых объектов.

"В случае если все сложится, то цена продукта не будет заоблачной. За килограмм "бобриной" колбасы — не более 30 рублей. Хотя партия ограниченная. И продукт считается деликатесным", — заметил он.

К слову, бобр уже давно исключен из "Красной книги Беларуси". За 2015 год пользователями охотничьих угодий было добыто 8 919 особей грызуна.

 
Теги: Минск
 
 
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Корреспонденты Sputnik тоже отведали мясной деликатес.

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