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Мясникович о граффити на "стене Щеткиной": и это тоже переживем

29.04.2017 14:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 апр — Sputnik. Председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович заявил, что его задели граффити на "стене Щеткиной" в Минске.

Мясникович о граффити на "стене Щеткиной": и это тоже переживем
© Pexels
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"В общем-то, я уже толстокожий, но такие вещи (граффити — Sputnik) задевают, конечно", — заявил журналистам спикер верхней палаты белорусского парламента отвечая на вопрос Sputnik в кулуарах республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси-2016", который проходит в субботу в Национальной академии наук.

"Но, ничего, и это тоже переживаем", — сказал Мясникович.

Он также сказал, что пока не собирается становиться активным пользователем соцсетей и открывать свою страницу в интернете. Это решение он  объясняет тем, что о нем и так много всего пишут на форумах. "Вы откройте форум известного портала, там столько всего написано обо мне", — добавил он.

66-летний Михаил Мясникович является дуайеном белорусского истеблишмента. Доктор экономических наук (1998), профессор (2003), член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси (2009). Его карьера началась еще в советские времена. Более 6 лет возглавлял администрацию главы государства. Несколько лет руководил правительством, возглавлял НАН Беларуси, с 2015 года возглавляет Совет республики.

Так называемая "стена Щеткиной" появилась в Минске в начале марта. На заборе в одном из минских двориков на улице Карла Маркса (улице, где расположена администрация президента — Sputnik) стали появятся граффити с изображением известных белорусских чиновников и их "цитатами". Коммунальные службы постоянно закрашивают их, но периодически там поваляются все новые изображения. "Отметится" на стене успели бывший министр труда, а ныне вице-спикер Совета республики Марианна Щеткина, в честь которой стена и получила свое название, а также директор Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько, председатель Совета республики Михаил Мясникович и министр информации Лилия Ананич.

 
Теги: Минск
 
 
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