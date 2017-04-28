35-летнему мужчине из Пинска предъявлено обвинение в совершении действий сексуального характера в отношении 2-летней девочки, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

9 апреля 2017 года в милицию обратилась жительница Пинска. Женщина рассказала, что отлучилась на несколько минут из дома, а когда вернулась, обнаружила, как ее 35-летний знакомый совершает в отношении ее дочери, которой 2,5 года, «действия сексуального характера».

Мужчину задержали и посадили в изолятор временного содержания. В отношении него Пинский межрайонный отдел Следственного комитета Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 167 (Иные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней), а 13 апреля предъявлено обвинение. Ранее мужчина был дважды судим за корыстные преступления. Обвиняемый был вхож в семью и общался с родителями потерпевшей девочки. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

— В ходе расследования назначен комплекс экспертиз. Общение с пострадавшей проходило с участием психологов в специализированной комнате для опросов детей с целью предотвращения необходимости проведения повторных бесед об обстоятельствах совершения противоправных действий в рамках уголовного процесса, — сообщила Марина Дранькова.

Как добавили в областном управлении СК, 27 апреля в Бресте стартовал республиканский проект по противодействию педофилии и детской порнографии. В рамках инициативы разработаны буклеты с рекомендациями взрослым по обеспечению безопасности детей от сексуальных посягательств, в том числе в сети Интернет, методические рекомендации для следователей, а также определяется комплекс мероприятий и законодательных инициатив, чтобы ребенок смог избежать негативных последствий, вызванных производством уголовного процесса.