Этно-рок-маевку «День труdа» проведут 29 апреля в Витебске. Об этом и других мероприятиях к празднику Первомая рассказала на пресс-конференции директор культурно-исторического комплекса «Золотое кольцо города Витебска «Двина» Елена Черных.

«Современная молодежь даже не слышала о понятии „маевка“. Когда мы прорабатывали тему мероприятия с молодыми музыкантами, они спросили, что это такое. Так и пришла идея объединить рок и праздник труда, а заодно объяснить новому поколению, что маевки были связаны со встречей весны: первоначально это были семейные и дружеские выезды на природу, пикники в первых числах мая. Таким образом, мы проведем современную маевку: молодежь, гуляя вечером по городу, сможет заглянуть в наш комплекс и попасть на уличный рок-пикник, фест с вкраплениями этники и фолка, даже классики», — пояснила Елена Черных.

Рок-маевка пройдет 29 апреля (начало — в 19.00) и откроет концертный сезон в «Золотом кольце города Витебска «Двина». Место проведения — открытый деревянный «посад мастеров» с небольшой сценой для артистов и площадкой для огненного шоу, которое завершит концерт.

1 Мая в Задвинье пройдут концерты, выставка-ярмарка, мастер-классы по народным ремеслам.

На площади Победы развернутся спортивные игры, выступят творческие коллективы, а вечером заработают светодинамические фонтаны.

Горожане смогут отдохнуть и в парке Мазурино, где уже стартовал сезон аттракционов, работают пункты проката спортинвентаря и конно-спортивный клуб. Небольшой городок аттракционов разместился и в парке Победителей рядом с Аллеей воинской славы. Конкурсы и викторины ждут посетителей зоопарка.

В каждом микрорайоне города пройдут свои развлекательные программы, спортландии, концерты.

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