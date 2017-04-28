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Пружанский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь приглашает на службу

29.04.2017 — Новости Общества | Раённыя буднi (Пружаны)  
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Пружанский отдел Департамента

охраны МВД Республики Беларусь

приглашает на службу:

— граждан в возрасте до 25 лет;

— имеющих положительные характеристики

с мест работы;

— по состоянию здоровья и физической подготовке годных к службе в правоохранительных структурах;

Телефон для справок: (8-01632) 2-13-63

Адрес: г. Пружаны, ул. Красноармейская, 3

 
 
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Пружанский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь приглашает на службу: — граждан в возрасте до 25 лет; — имеющих положительные характеристики с...

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