29 апреля из Бреста в свой первый круиз отправится отечественный теплоход «Белая Русь» . Первооткрывателями белорусского речного круиза стала группа опытных «водных» туристов из России пенсионного возраста. На судне они проведут 8 дней и 7 ночей. TUT.BY встретился с первыми пассажирами «Белой Руси» и узнал с какими мыслями они отправляются в плавание.



«Белая Русь» на территории гидроузла «Тришин»

Первый белорусский круизный теплоход «Белая Русь» 29 апреля ждал отдыхающих у причала брестского гидроузла «Тришин». Регистрация пассажиров начиналась в 13.00. К этому времени от парковки к судну потянулись ручейки туристов с большими чемоданами на колесиках. После регистрации одни раскладывали вещи по каютам, другие — сошли на берег подышать не по-весеннему морозным речным ветром.

«Через два дня мы все будем вместе за столом»

Пенсионера Владимира Геннадьевича из Москвы мы застали у причала. Речной туризм для него — главный вид отдыха. За плечами одно из самых продолжительных путешествий на теплоходе по России — 21 день.

— Ходили на юг, на север. Ездим постоянно. И вдруг тут появляется «Белая Русь». Почему не съездить? Жена ко мне подходит и говорит: «Это первый рейс». Я ей: «Надо не пропустить». Все. Жена купила билеты, — объяснил собеседник.

Владимир Геннадьевич в путешествие на «Белой Руси» отправился с супругой и братом. По словам мужчины, круизный отдых не скучный.



Каюта класса комфорт

— Мы приучили даже своих детей. Они уже катались два раза. Им нравится. Есть же музыка, драйв, аэробика. Программа насыщенная. Но молодежь нужно доставать. А то по каютам попрячутся, наденут наушники и в свои гаджеты уставятся. Я им: «Ребят, ну выйдите на улицу, потанцуйте, разомнитесь». Вышли, размялись. Понравилось, — рассказал собеседник.

Владимир Геннадьевич признается, что программу круиза еще не читал — всеми организационными вопросами занималась супруга.

— А живая музыка будет? — интересуется у нас Владимир Геннадьевич

— Будет. Но народная, — отвечаем.

— Ну и пусть. Очень даже, — говорит Владимир Геннадьевич и заводит, — Беловежская пуща, Беловежская пуща… Вот! Это будет персик просто (целует кончики пальцев — Прим. TUT.BY). Нужна живая музыка. А мы их поддержим. Белорусскими, российскими песнями. Сейчас все зайдут на теплоход, разойдутся по каютам и будут чураться всех. А через два дня мы все будем вместе за столом. А потом и молодежь сюда подгоним, если будет все хорошо. А здесь будет все хорошо.



Каюта люкс «Янка Купала»

Напомним, цена речного круиза на «Белой Руси» немаленькая. Самый бюджетный вариант путевки на одного человека в июле-августе — 350 долларов, путешествие в самом дорогом люксе стоит 2316 долларов. Владимир Геннадьевич отметил, что для речного тура это нормальная стоимость:

— Корабельные круизы, какими бы они ни были, всегда дорогие. Они и должны быть такими. Ведь обслуживание корабля дорогое. И пусть так будет. Кто захочет хорошо отдохнуть — пусть заплатит деньги. Мы, пенсионеры, можем себе это позволить.

«Очень горда за Беларусь»

Еще одна туристка из Москвы, Татьяна Георгиевна, быстро прошла регистрацию и фотографировала речные пейзажи. Так же, как и Владимир Геннадьевич, она опытный речной турист: Астрахань, Архангельск, Питер.

— 20 лет круизим, — смеется Татьяна Георгиевна.





О белорусском круизе Татьяна Георгиевна она узнала «совершенно случайно» в интернете и сразу решила купить путевку.

— У меня даже сомнений не было, что свой юбилей я отмечу на этом теплоходе. Представляете, это же первый рейс первого белорусского круизного теплохода. Я очень горда за Беларусь и желаю второго, третьего и четвертого лайнера, но мы все-равно будем первыми.

Татьяна Георгиевна успела ознакомиться с программой и не разочаровалась.

— Столько всяких мероприятий, экскурсий. Выше головы. Очень интересная программа и я думаю, что мы будем очень довольны.



Каюта люкс «Якуб Колас»

Однако самое главное для нее в круизе — это 60-летний юбилей, который она отпразднует на борту Белой Руси 3 мая.

— Вы представляете? Когда мне будет 80 лет, меня спросят: «Где ты встретила свои 60?». А я скажу: «На Белой Руси».

Брест-Мозырь

После размещения и регистрации туристы пообедали на борту и отправились на автобусе в Брестскую крепость. Затем они вернутся на ужин, а в 23.00 «Белая Русь» выйдет в свой первый круиз.

Протяженность маршрута 523 километра. «Белая Русь» будет плавать без «отстоев». Сначала судно повезет группу из Бреста в Мозырь, а затем в Мозыре берет новых отдыхающих и везет до Бреста. Всего за сезон судно совершит 25 круизов.



Теплоход «Белая Русь» в Пинске до официальной презентации

Идти теплоход будет ночью, днем для туристов предусмотрена культурная программа. В списке развлечений: посещение музеев, экскурсии, зеленые стоянки с баней и барбекю, купание, прогулки, рыбалка.

Также в программе круиза посещение местных предприятий. В Пинске, например, туристов отвезут на трикотажную фабрику, в Турове покажут молочный комбинат.

Проезд до туристических объектов будет организован на автобусе. В общей сложности по маршруту запланировано десять стоянок.