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ГПК разъяснил, кто может посещать погранзону без уплаты госпошлины
29.04.2017 17:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр — Sputnik. Государственная пошлина за въезд, временное пребывание, передвижение в погранзоне для граждан РБ, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, отменена, для посещения погранзоны требуется уплата госпошлины, сообщили в ГПК.
Глава государства накануне подписал указ №132 "Об изменении указов президента Республики Беларусь", в соответствии с которым определены категории граждан, которые имеют право посещать пограничную полосу без уплаты государственной пошлины.
© Sputnik / Виктор Толочко
В данной связи в ГПК разъяснил какие категории граждан могут посещать погранполосу без уплаты госпошлины
"Для посещения погранполосы необходимо иметь не только документ, удостоверяющий личность, но и пропуск", — пояснили Sputnik в субботу в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК).
По словам собеседников агентства, чтобы получить пропуск, нужно написать заявление и предоставить квитанцию о уплате государственной пошлины в размере 0,4 базовой величины.
Кому платить пошлину не нужно
В ГПК отметили, что есть категория граждан, которым не нужно платить пошлину.
От уплаты госпошлины граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране освобождены на основании следующих документов:
В ГПК отметили, кроме того, речь идет о целом списке граждан, которые направлены организациями для ведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных, научно-исследовательских, проектных, строительно-монтажных и иных работ, осуществления промыслового рыболовства в погранполосе.
© Sputnik/ Виктор Толочко
В соответствии с указом, список должен быть заверен подписью должностного лица и печатью организации.
"Массовка" также обойдется без уплаты пошлины
Также не нужно уплачивать госпошлину при наличии списка граждан, участвующих в массовом мероприятии в погранполосе, которое разрешено властями.
От уплаты госпошлины также освобождаются следующие граждане на основании:
Еще один документ, на основании которого не нужно уплачивать госпошлину, — удостоверение члена добровольной дружины, оказывающей содействие органам погранслужбы в мероприятиях по охране госграницы.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Объяснили на примерах
В ГПК отметили, что пропуск без уплаты госпошлины предоставляется в пределах того района, на территории которого возникли правовые основания для освобождения от уплаты госпошлины. Например, житель погранзоны Михалишского сельсовета Гродненской области не может получить бесплатный пропуск в погранполосу на территорию Сухопольского сельсовета Брестской области. То же самое касается собственников земельных участков и членов добровольных дружин.
Про иностранцев и детей
Кроме того, отметили в ГПК, освобождены от уплаты госпошлины иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Беларуси, на основании такого документа, как пропуск, выданный органами погранслужбы, на право въезда (входа), временного пребывания и передвижения в погранзоне.
К этой же категории отнесены справка о захоронении родственников в погранполосе и список иностранцев, участвующих в массовом мероприятии в погранполосе, разрешенном местным исполнительным и распорядительным органом (должен быть заверен подписью должностного лица и печатью организации, которая готовит мероприятие).
Детям младше 14 лет нужно предоставить документы, подтверждающие возраст. Пропуск выдается им бесплатно, сопровождение не требуется, сказали в ГПК.
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Новый порядок въезда в пограничную зону и пограничную полосу действует с 1 января 2017 года.
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