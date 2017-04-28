МИНСК, 29 апр — Sputnik. Государственная пошлина за въезд, временное пребывание, передвижение в погранзоне для граждан РБ, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, отменена, для посещения погранзоны требуется уплата госпошлины, сообщили в ГПК.

Глава государства накануне подписал указ №132 "Об изменении указов президента Республики Беларусь", в соответствии с которым определены категории граждан, которые имеют право посещать пограничную полосу без уплаты государственной пошлины.



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В данной связи в ГПК разъяснил какие категории граждан могут посещать погранполосу без уплаты госпошлины

"Для посещения погранполосы необходимо иметь не только документ, удостоверяющий личность, но и пропуск", — пояснили Sputnik в субботу в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК).

По словам собеседников агентства, чтобы получить пропуск, нужно написать заявление и предоставить квитанцию о уплате государственной пошлины в размере 0,4 базовой величины.

Кому платить пошлину не нужно

В ГПК отметили, что есть категория граждан, которым не нужно платить пошлину.

От уплаты госпошлины граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране освобождены на основании следующих документов:

документ, подтверждающий факт регистрации по месту жительства (месту пребывания) в погранполосе либо в пограничной зоне;

командировочное удостоверение, служебное удостоверение работника (сотрудника) организации, следующего в погранполосу для исполнения своих трудовых (служебных) обязанностей.

В ГПК отметили, кроме того, речь идет о целом списке граждан, которые направлены организациями для ведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных, научно-исследовательских, проектных, строительно-монтажных и иных работ, осуществления промыслового рыболовства в погранполосе.



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В соответствии с указом, список должен быть заверен подписью должностного лица и печатью организации.

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Также не нужно уплачивать госпошлину при наличии списка граждан, участвующих в массовом мероприятии в погранполосе, которое разрешено властями.

От уплаты госпошлины также освобождаются следующие граждане на основании:

удостоверения участника войны;

справки о захоронении родственников в погранполосе, документа (его копии), подтверждающего право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество, расположенное в погранполосе;

документа (его копии), подтверждающего близкое родство или свойство: с военнослужащим органов погранслужбы, проходящим военную службу в подразделении, дислоцированном в погранполосе.

Еще один документ, на основании которого не нужно уплачивать госпошлину, — удостоверение члена добровольной дружины, оказывающей содействие органам погранслужбы в мероприятиях по охране госграницы.



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Объяснили на примерах

В ГПК отметили, что пропуск без уплаты госпошлины предоставляется в пределах того района, на территории которого возникли правовые основания для освобождения от уплаты госпошлины. Например, житель погранзоны Михалишского сельсовета Гродненской области не может получить бесплатный пропуск в погранполосу на территорию Сухопольского сельсовета Брестской области. То же самое касается собственников земельных участков и членов добровольных дружин.

Про иностранцев и детей

Кроме того, отметили в ГПК, освобождены от уплаты госпошлины иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Беларуси, на основании такого документа, как пропуск, выданный органами погранслужбы, на право въезда (входа), временного пребывания и передвижения в погранзоне.

К этой же категории отнесены справка о захоронении родственников в погранполосе и список иностранцев, участвующих в массовом мероприятии в погранполосе, разрешенном местным исполнительным и распорядительным органом (должен быть заверен подписью должностного лица и печатью организации, которая готовит мероприятие).

Детям младше 14 лет нужно предоставить документы, подтверждающие возраст. Пропуск выдается им бесплатно, сопровождение не требуется, сказали в ГПК.