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В баре универсама "Центральный" сделали безалкогольную зону

29.04.2017 20:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В знаменитом кафетерии универсама «Центральный» впервые за последние годы появилась зона, где нельзя пить спиртное. Мы узнали у директора магазина, с чем связано принятие такого решения.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

В зоне кафетерия со стороны ГУМа появились таблички о том, что распитие алкоголя тут запрещено. Это правило распространяется на территорию до лестницы в супермаркет.

Директор «Центрального» Андрей Застенский говорит, что таким образом они решили немного разделить тех, кто хочет выпить кофе с пирожным, и тех, кто хочет выпить пива или более крепкие напитки. Интересуемся, были ли какие-то жалобы.

— Прямых жалоб не было, но мы сами видим, с чем иногда сталкиваются, например, мамы с детьми, которые заходят выпить кофе после театра или цирка. Поэтому нам хотелось помочь им сделать это в более комфортных условиях.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Если же человек со спиртным сядет в запрещенную зону, то охранник корректно попросит его переместиться в разрешенное место, уверяет директор.

— Мы понимаем, что у нас посетители очень разные: от людей с минимальным достатком, до очень обеспеченных. Поэтому мы постараемся, чтобы и одна и другая часть посетителей чувствовала себя максимально комфортно.

Что же касается следующего этапа изменений, то на нем из ассортимента кафетерия постепенно начнут убирать дешевую прейскурантную водку.

— Мы постараемся предложить более качественный продукт в широком ассортименте, но без этих совсем уже дешевых позиций.

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В магазине говорят, что это сделано для удобства посетителей.

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