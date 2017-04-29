﻿ В Минске молодые ученые представили «100 идей для Беларуси». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске молодые ученые представили «100 идей для Беларуси»

29.04.2017 22:08 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Минске проходит финал республиканского конкурса среди молодых ученых «100 идей для Беларуси». В здании Академии наук талантливые ребята представили разработки, которые сделают жизнь интереснее и комфортнее, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Студент Академии связи из Витебска Максим Матюшкин заставил маленьких роботов стать настоящими помощниками человека. Он запрограммировал машины так, что они могут возить нетяжелые грузы на складе или помогать убрать дом: пылесосить ковры, мыть пол. На это изобретение молодой ученые потратил два года и пару килограммов запчастей.

Точность 3D-принтера, как утверждает разработчик из Минска Владислав Горбач, выверена до миллиметра. Несмотря на то, что его его корпус сделан из металлических «ножек» сломанных школьных парт, можно запросто распечатать стельки для обуви, сувениры и украшения.

Представлены также и медицинские изобретения. Казалось бы, обыкновенная резиновая перчатка и провода, но может спасти тех, кто перенес инсульт. Чтобы восстановить моторику рук, больным порой нужны годы. Роботизированная перчатка сделает это быстрее.

Чем удивили ученые
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В здании Академии наук талантливые ребята представили разработки, которые сделают жизнь интереснее и комфортнее.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В баре универсама "Центральный" сделали безалкогольную зону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика