В Минске проходит финал республиканского конкурса среди молодых ученых «100 идей для Беларуси». В здании Академии наук талантливые ребята представили разработки, которые сделают жизнь интереснее и комфортнее, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Студент Академии связи из Витебска Максим Матюшкин заставил маленьких роботов стать настоящими помощниками человека. Он запрограммировал машины так, что они могут возить нетяжелые грузы на складе или помогать убрать дом: пылесосить ковры, мыть пол. На это изобретение молодой ученые потратил два года и пару килограммов запчастей.

Точность 3D-принтера, как утверждает разработчик из Минска Владислав Горбач, выверена до миллиметра. Несмотря на то, что его его корпус сделан из металлических «ножек» сломанных школьных парт, можно запросто распечатать стельки для обуви, сувениры и украшения.