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ОНТ: фигурантам дела о взятках в Минтрансе грозит до 15 лет

29.04.2017 20:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 апр — Sputnik. Комитет государственной безопасности Беларуси задержал ряд руководителей транспортной инспекции Минтранса по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

ОНТ: фигурантам дела о взятках в Минтрансе грозит до 15 лет
CC BY-SA 2.0 / eFile989 / Mailing Money - Payments
КГБ раскрыл коррупционную схему в Минтрансе

По данным телеканала, в соответствии с материалами уголовного дела, его фигуранты подозреваются в том, что торговали разрешениями на проезд фур за границей.

По подозрению в получении и дачи взяток задержаны ряд сотрудников системы транспортной инспекции, в том числе начальник Транспортной инспекции Минтранса и его заместитель. Как было отмечено в сюжете ОНТ, начальник инспекции Леонид Лемеш задержан с поличным в момент получения очередной взятки в размере 500 долларов и 110 евро.

Как отметил в эфире телеканала официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин, "с декабря прошлого года по апрель этого задокументировано 10 фактов получения Куцаевым (заместитель Лемеша — Sputnik) взяток от более чем 20 субъектов хозяйствования. Возбуждено 10 уголовных дел". По его словам, некоторые из фигурантов дела помещены в СИЗО КГБ.

 В сюжете также была озвучена "такса" за разрешение Транспортной инспекции — от 50 до 120 долларов. КГБ также установил посредников, которые предоставляли Лемешу и Куцаеву "клиентов".

Уголовные дела возбуждены по нескольким статьям Уголовного кодекса — "Дача взятки". "Получение взятки", санкция которых предусматривает до 15 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько руководителей Транспортной инспекции задержаны по подозрению в коррупции.

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