МИНСК, 30 апр — Sputnik. Первый поезд "Столичный экспресс" отправится сегодня в 11:00 со станции "Заслоново", перед отправлением состава пройдет торжественная линейка юных железнодорожников, сообщили Sputnik в пресс-центре БЖД.

Детская железная дорога имени К. С. Заслонова открывает сегодня в столице очередной сезон — уже 62-й по счету.

Первый поезд отправится в 11:00 со станции "Заслоново" и провезет пассажиров по традиционному маршруту: через "Пионерскую" до станции "Сосновый Бор" и обратно. Перед отправлением, в 09:30, на "Заслоново" состоится линейка с участием юных железнодорожников.

"В этом году в течение летнего периода каждое воскресенье на станции "Заслоново" пассажиры смогут посмотреть концерт коллективов любительского художественного творчества Культурно-спортивного центра Минского отделения БЖД", — рассказали в пресс-центре.

Кроме того, ко Дню Победы 9 мая на станции "Заслоново" будет организован концерт "Как хорошо на свете без войны".

Поезд Детской железной дороги "Столичный экспресс" в летнем сезоне 2017 будет курсировать:

в мае — по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни с 11:00 до 16:40;

летом — по средам, четвергам и пятницам с 11:00 до 14:00, а по субботам и воскресеньям — с 11:00 до 16:40;

в сентябре — по субботам и воскресеньям с 11:00 до 16:40.

В пресс-центре также сообщили, что железная дорога приглашает учащихся пятых-седьмых классов в кружок "Юный железнодорожник". Записаться в него можно в течение лета на станции "Заслоново" у начальника вокзала.