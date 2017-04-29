Прохладной и дождливой весной многие белорусы вспомнили страшное слово "авитаминоз" и побежали в аптеки — за витаминами, БАДами и прочими "волшебными пилюлями". Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев пообщался с консультантом отдела первичной медицинской помощи Минздрава Александром Макарушко о пользе и даже вреде, который могут приносить витамины.

— В чем причина популярности витаминов?

— Такой ажиотаж — результат рекламной кампании. Конечно, человеку нужны витамины, но хорошая маркетинговая работа только добавляет интереса к БАДам и витаминам. Безусловно, эти препараты заслуживают внимания. Но бывают такие случаи, что они наносят больше вреда, чем приносят пользы — большинство подобных продуктов к нам поступают из-за рубежа и производятся из растений, которые не растут в Беларуси.

Биологически активные добавки не считаются лекарственными средствами, поэтому они не проходят экспертизу. Регламентировать и контролировать их достаточно тяжело.

— Нужно ли весной и осенью пить витамины?

— Считается, что весной, летом и ранней осенью мы получаем достаточно большое количество витаминов с продуктами питания, если добавляем в рацион достаточно овощей, фруктов, ягод. С поздней осени и до ранней весны стоило бы пропивать курсы витаминов, но все зависит от питания человека, опять же.

Если в зимнее время у человека в рационе достаточно фруктов, овощей, морской рыбы, мяса — в принципе, можно ограничиться препаратами, содержащими одну группу витаминов. Если питание было скудным, то можно пить поливитамины, но не постоянно: принимать их надо курсами.



© Pixabay Витаминный комплекс или натуральный продукт - лучше обсудить это с врачом

Я назначаю витамины пациентам с учетом их потребностей. Например: если у человека повышенная физическая нагрузка, ему подходят антиоксидантные комплексы. Если же пациенты заняты в основном умственным трудом, советую в первую очередь витамины групп B — они помогают нормализовать работу нервной системы, переживать стрессы на работе.

— Какие витамины важнее всего детям?

— Детям очень важен витамин D — он необходим для нормального формирования костей. При его недостатке может развиться рахит. Сегодня он встречается редко, но иногда в глубинке у деток, которые рождаются осенью, можно наблюдать признаки этой болезни.

Витамин D может синтезировать и наш организм. Но для этого ему нужны солнечные лучи. Этот витамин содержится также в печени трески, в яйцах, немного — в молоке. Все педиатры рекомендуют в осенне-весенний период обязательно давать профилактическую дозу витамина D. Но эту дозу может назначить только педиатр, исходя из состояния ребенка.



© Pixabay Солнечные лучи помогают организму синтезировать витамин D

Всего же для синтезирования витамина D хватает 15-минутного пребывания на солнце.

— Вегетарианцам тоже не хватает витаминов?

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— Людям, отказавшимся от употребления мясных продуктов, как правило, не хватает жирорастворимых витаминов. Например, витамина А, витамина Е. Последний содержится в растительных маслах, но его доз недостаточно для организма. Также не хватает вегетарианцам и железа.

— Как понять, что есть дефицит витаминов?

— Если у человека нормальное самочувствие, нет изменений на коже, проблем с волосами или ногтями, частых простудных заболеваний — значит, витаминов хватает. Если же кожа шелушится, начинаются проблемы с волосами или ногтями — это первые признаки нехватки витаминов или минералов. Например, белые полосы на ногтях — сигнал о том, что не хватает витамина С.

Если человек сильно устает и плохо восстанавливается, просыпается разбитым — это признак нехватки того же витамина B.

Важно помнить, что витамины витаминами, но физическую нагрузку никто не отменял. Вы можете употреблять все необходимые вещества, но при нехватке нагрузки организм не будет восстанавливаться.

— Нужны ли специальные добавки тем, кто занимается спортом?

— Человек, который занимается физическими нагрузками, должен получать с пищей больше белка. Но какого-то специфического питания, если мы только не говорим про профессиональных спортсменов, не нужно — как и дополнительных минералов или витаминов.

У каждого человека есть своя предрасположенность: кто-то быстро набирает мышечную массу, кто-то — нет. И БАДами тут сложно изменить поведение организма, как и в вопросе похудения. "Волшебных витаминок" не бывает.

— Каких витаминов не хватает пожилым людям?

— Пожилым людям обязательно нужно принимать витамин D и кальций, чтобы избегать проблем с костями и суставами. Это поможет избежать остеопороза, который для пожилых является достаточно распространенной проблемой.

С возрастом уменьшается способность организма синтезировать витамин D — в отличие от детей, пожилым людям нужно находиться под солнцем не 15 минут, а в четыре-шесть раз дольше.

— Как правильно выбрать витамины?

— Консультироваться с работниками аптек точно не стоит. Кто-то посоветует средство, которое даст большую кассу, кто-то — то, что самому помогло. Перед тем, как пить витамины или минералы, стоит обращаться к врачу — он по косвенным признакам поймет, каких именно элементов не хватает и какие стоит добавить.

— Избыток витаминов может быть опасен?

— Да. И последствия могут быть самые разные. Переизбыток витаминов у девушек может привести к нарушениям гормонального фона. Избыток кальция в организме приводит к образованию камней в почках. Избыток витамина D может обернуться ранним отвердением костей у детей. Если слишком много витамина A — могут быть проблемы как со зрением, так и с кожей.

Безобидные на первый взгляд "витаминки" и бессистемное их употребление могут обернуться самыми роковыми последствиями — есть даже исследования, подтверждающие, что они могут увеличивать риск раковых заболеваний. Поэтому без консультации с врачом витаминные комплексы назначать себе нельзя.