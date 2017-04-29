Серию публикаций «Бесплатный Витебск» мы завершаем подборкой бесплатных услуг и консультаций. Ранее вышли обзоры культурных мероприятий со свободным входом, а также обучающих курсов и фитнес-центров , где за занятия не просят денег.



Фото: kafo.com.ua

Парикмахерские услуги

Студенты Витебского государственного индустриально-технологического колледжа проходят практику, во время которой оказывают все виды парикмахерских услуг. Делают они это под контролем опытного мастера. В самом учебном заведении практика обычно проходит с октября по март, с апреля по июнь — в салонах. И там, и там студенты работают бесплатно. Оплатить нужно только стоимость краски и препаратов.

У новичков в парикмахерском деле есть все необходимые инструменты, они создают комфортные условия для понимающих и терпеливых клиентов. Работа идет медленно, но качественно.

Желающие могут обратиться к заместителю директора колледжа по производственному обучению Ирине Ивановне Прокопович (телефон: 66−35−36).

Массаж

Эту приятную процедуру можно сделать совершенно бесплатно. Так, на обучающие курсы в школе Lion периодически нужны модели для массажа. Объявления о наборе и контакты для связи публикуют в группе курсов. Здесь можно также получить бесплатную консультацию по антицеллюлитному массажу и коррекции фигуры.

Уличные тренажеры

Приобщаться к спорту можно и без посещения специализированных залов. В витебских дворах и на стадионах возле школ в последнее время устанавливают силовые тренажеры.

Подробнее о том, где они находятся и где должны появиться в ближайшее время, читайте здесь . А о том, для чего служат такие тренажеры, можно узнать из поста одного из витебских блогеров.



Фото: Игорь Матвеев

Консультации специалистов

Юридическая клиника МИТСО с начала февраля оказывает в Витебске бесплатную консультативную помощь гражданам по вопросам в области трудового, гражданского, жилищного, семейного, наследственного, международного, налогового права и права социального обеспечения. О том, как попасть на прием, можно узнать на с айте учебного заведения.

Похожие консультации практикуют и на юридическом факультете ВГУ.

Белорусская нотариальная палата проводит акции по бесплатному консультированию в рамках правового просвещения населения. Они приурочены к государственным праздникам Беларуси и иным памятным датам.

Любой желающий в течение рабочего дня может получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости и совершения исполнительных надписей.

Полный список нотариальных контор и бюро, время их работы, а также объявления об акциях можно найти на сайте .

Получить консультации специалистов в самых разных сферах можно бесплатно и в онлайн-режиме .

Консультация врача

На нулевом уровне бизнес-центра «Марко-сити» областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ежемесячно проводит акции по профилактике болезней системы кровообращения.

Каждый желающий может измерить артериальное давление, получить консультации по работе с тонометром, профилактике и диагностике болезней системы кровообращения, получить ответы на волнующие вопросы.

Аналогичные мероприятия организуют учреждения здравоохранения области по своим графикам.



Фото: Reuters

Фотосессии

Площадкой для встречи моделей, желающих получить снимки бесплатно, и фотографов, которые работают на пополнение своего портфолио, стала группа с соответствующим названием.

Охотникам за бесплатными снимками стоит учитывать, что ради интересной идеи, ярких образов и мест многие фотографы согласятся поработать и бесплатно. Разумеется, это случается редко, лишь когда автор понимает, что может получиться уникальная серия для портфолио.

Stand Up

Открытый микрофон — это мероприятие, где начинается путь любого комика. Так проверяют свои шутки как новые, так и опытные артисты. Выступить подобным образом в Витебске всех желающих приглашает арт-паб Torvald (ул. Толстого, 1).

Запись на участие и новости — в группе . Ближайшая встреча запланирована на 4 мая, сбор гостей — в 19.30, начало — в 20.00. Вход свободный.

Доставка

В Витебске многие организации практикуют бесплатную доставку цветов , хозяйственных товаров и бытовой химии , готовых блюд из кафе и ресторанов, а также продуктов из магазина розничных цен «Мясной альянс» и сервиса « Е-доставка ».



Фото: wallarthd.com

Вещи даром

В соцсетях группы-барахолки давно пользуются спросом. Например, в паблике «Отдам даром» размещают объявления все, кто хочет безвозмездно передать какие-то хорошие, но ненужные вещи тем, кому они могут пригодиться.

На заметку стоит взять и паблики с бесплатными или дешевыми услугами в Витебске (подробнее — тут и тут ).

Огненное шоу

Бесплатное обучение парней и девушек от 18 до 25 лет яркому, динамичному огненно-пиротехническому шоу проводит шоу-дуэт «M&M».

Прием заявок и более подробная информация — в группе или напрямую онлайн у ее руководителя.

Восточные единоборства и самооборона

Ушу-саньда — контактный вид единоборства, вобравший в себя элементы различных китайских боевых искусств. На таких занятиях каждый найдет что-то свое: спорт, фитнес, приемы рукопашного боя или просто активный досуг.

Чтобы получить бесплатную пробную тренировку от квалифицированного тренера, аттестованного в Китае, достаточно вступить в группу клуба восточных единоборств «Фанат». Здесь же размещены расписание и прочие детали.

Девушки, заинтересованные в занятиях по самообороне, могут обращаться в клуб на аналогичных условиях, детали — в группе .

Wi-Fi

Есть хорошая новость. К лету зона бесплатного Wi-Fi в Витебске должна расшириться — за счет появления хот-спотов с интернетом в залах ожидания и холлах на железнодорожном вокзале.

В данный момент такую услугу предоставляют во многих заведениях общепита, библиотеках, учебных центрах, автосервисах, гостиницах, некоторых автобусах и маршрутках.