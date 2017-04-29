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"Бесплатный Витебск". Обзор услуг, за которые не требуют плату
30.04.2017 09:01 — Новости Общества | Tut.by
Серию публикаций «Бесплатный Витебск» мы завершаем подборкой бесплатных услуг и консультаций. Ранее вышли обзоры культурных мероприятий со свободным входом, а также
Парикмахерские услуги
Студенты Витебского государственного индустриально-технологического колледжа проходят практику, во время которой оказывают все виды парикмахерских услуг. Делают они это под контролем опытного мастера. В самом учебном заведении практика обычно проходит с октября по март, с апреля по июнь — в салонах. И там, и там студенты работают бесплатно. Оплатить нужно только стоимость краски и препаратов.
У новичков в парикмахерском деле есть все необходимые инструменты, они создают комфортные условия для понимающих и терпеливых клиентов. Работа идет медленно, но качественно.
Желающие могут обратиться к заместителю директора колледжа по производственному обучению Ирине Ивановне Прокопович (телефон: 66−35−36).
Массаж
Эту приятную процедуру можно сделать совершенно бесплатно. Так, на обучающие курсы в школе Lion периодически нужны модели для массажа. Объявления о наборе и контакты для связи публикуют в
Уличные тренажеры
Приобщаться к спорту можно и без посещения специализированных залов. В витебских дворах и на стадионах возле школ в последнее время устанавливают силовые тренажеры.
Подробнее о том, где они находятся и где должны появиться в ближайшее время, читайте
Консультации специалистов
Юридическая клиника МИТСО с начала февраля оказывает в Витебске бесплатную консультативную помощь гражданам по вопросам в области трудового, гражданского, жилищного, семейного, наследственного, международного, налогового права и права социального обеспечения. О том, как попасть на прием, можно узнать на с
Похожие консультации практикуют и на юридическом факультете ВГУ.
Белорусская нотариальная палата проводит акции по бесплатному консультированию в рамках правового просвещения населения. Они приурочены к государственным праздникам Беларуси и иным памятным датам.
Любой желающий в течение рабочего дня может получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости и совершения исполнительных надписей.
Полный список нотариальных контор и бюро, время их работы, а также объявления об акциях можно найти на
Получить консультации специалистов в самых разных сферах можно бесплатно и в
Консультация врача
На нулевом уровне бизнес-центра «Марко-сити» областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ежемесячно проводит акции по профилактике болезней системы кровообращения.
Каждый желающий может измерить артериальное давление, получить консультации по работе с тонометром, профилактике и диагностике болезней системы кровообращения, получить ответы на волнующие вопросы.
Аналогичные мероприятия организуют учреждения здравоохранения области по своим графикам.
Фотосессии
Площадкой для встречи моделей, желающих получить снимки бесплатно, и фотографов, которые работают на пополнение своего портфолио, стала
Охотникам за бесплатными снимками стоит учитывать, что ради интересной идеи, ярких образов и мест многие фотографы согласятся поработать и бесплатно. Разумеется, это случается редко, лишь когда автор понимает, что может получиться уникальная серия для портфолио.
Stand Up
Открытый микрофон — это мероприятие, где начинается путь любого комика. Так проверяют свои шутки как новые, так и опытные артисты. Выступить подобным образом в Витебске всех желающих приглашает арт-паб Torvald (ул. Толстого, 1).
Запись на участие и новости — в
Доставка
В Витебске многие организации практикуют бесплатную доставку
Вещи даром
В соцсетях группы-барахолки давно пользуются спросом. Например, в
На заметку стоит взять и паблики с бесплатными или дешевыми услугами в Витебске (подробнее —
Огненное шоу
Бесплатное обучение парней и девушек от 18 до 25 лет яркому, динамичному огненно-пиротехническому шоу проводит шоу-дуэт «M&M».
Прием заявок и более подробная информация — в
Восточные единоборства и самооборона
Ушу-саньда — контактный вид единоборства, вобравший в себя элементы различных китайских боевых искусств. На таких занятиях каждый найдет что-то свое: спорт, фитнес, приемы рукопашного боя или просто активный досуг.
Чтобы получить бесплатную пробную тренировку от квалифицированного тренера, аттестованного в Китае, достаточно вступить в
Девушки, заинтересованные в занятиях по самообороне, могут обращаться в клуб на аналогичных условиях, детали — в
Wi-Fi
Есть хорошая новость. К лету зона бесплатного Wi-Fi в Витебске должна расшириться — за счет появления хот-спотов с интернетом в залах ожидания и холлах на железнодорожном вокзале.
В данный момент такую услугу предоставляют во многих заведениях общепита, библиотеках, учебных центрах, автосервисах, гостиницах, некоторых автобусах и маршрутках.
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Серию публикаций "Бесплатный Витебск" мы завершаем подборкой бесплатных услуг и консультаций. Ранее вышли обзоры культурных мероприятий со свободным входом, а...
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