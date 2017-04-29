МИНСК, 30 апр — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич принял участие в открытии мотосезона-2017 H.O.G. Spring Challenge. Он не только проехал с колонной байкеров вместе со старшим сыном президента Беларуси Виктором Лукашенко на мотоциклах Harley-Davidson , но и ответил на вопросы журналистов о дорожной безопасности в стране.



© Sputnik / Александр Шурмелев Поехали: видео с открытия H.O.G. Rally Minsk

"В целом дорожная безопасность для МВД это один из приоритетов нашей работы и, безусловно, что мы готовы работать в любом сообществе: будь то байкеры, автомобилисты, велосипедисты, пешеходы, для того, чтобы прививать культуру общения между собой и именно тогда, когда они являются участниками дорожного движения", — заявил Шуневич.

Говоря о байкерском сообществе, он отметил, что МВД традиционно обращает внимание на поведением мотоциклистов на дорогах.

"Мотоцикл, современный, скоростной, в том числе и тяжелый, — это источник очень серьезной опасности в неумелых руках, или в неумелой голове, скажем так. Потому что проблемы, в основном, в головах. Навыки вождения приобретаются достаточно быстро, а вот культура участия в дорожном движении отстает от этих навыков, и это очень большая проблема, с которой мы работаем. И не только мерами пресечения, но и пропагандой, агитацией, иногда добрым советом, иногда хорошей профилактикой", — рассказал министр.

По его словам, последние несколько лет показали, что такая работа необходима, она приносит серьезные плоды.

"На последней коллегии МВД мы рассматривали вопросы безопасности и я вам могу сказать, что за последние 8-10 лет количество погибших и раненых на дорогах Беларуси снижается. В среднем мы сохраняем жизни около 100 гражданам и около 300 человек меньше получают ранения", — констатировал он.

Министр анонсировал усложнение практического экзамена в ГАИ для мотоциклистов.

"Наиболее опасный период для мотоциклиста — это первые несколько лет, когда он начинает управлять байком. Мы хотим, чтобы человек был более готов к современной технике, к насыщенности дорожного движения, и этим продиктовано такое решение. Я не думаю, что это серьезно усложнит (экзамен), потому что ничего сверхъестественного и нового мы не придумываем, опираемся, в основном, на международный опыт", — сказал Шуневич.