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Определены специальности колледжа, по которым можно идти в вуз на сокращенную программу

30.04.2017 17:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство образования Беларуси определило перечень специальностей, по которым выпускники колледжей смогут учиться в вузах по сокращенной программе. Перечень специальностей утвержден постановлением Минобразования № 33 от 31 марта 2017 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В установленный документом перечень включено более 150 специальностей среднего специального образования, учебные планы которых интегрированы с учебными планами специальностей вузов, для получения высшего образования 1 ступени в сокращенный срок. Среди таких специальностей «дошкольное образование» и «воспитательная работа в группе продленного дня». Выпускники колледжей по этим специальностям могут поступать в вуз на специальность «дошкольное образование» на сокращенный срок обучения. А выпускники колледжей по специальностям «изобразительное искусство и черчение», «творческая деятельность», «обслуживающий труд и изобразительное искусство», «живопись (по направлениям)», «скульптура», «декоративно-прикладное искусство», «дизайн (по направлениям)» могут поступать в вуз на специальность «изобразительное искусство и компьютерная графика».

При том, что выпускники колледжей, которые уже освоили ряд дисциплин на уровне среднего специального образования, при поступлении имеют право получить высшее образование в более короткие сроки, плюс к этому такие абитуриенты участвуют в конкурсе на соответствующие специальности на основании внутреннего экзамена по двум спецдисциплинам, изученным в колледже, а не ЦТ.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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Такие абитуриенты участвуют в конкурсе на соответствующие специальности на основании внутреннего экзамена по двум спецдисциплинам, изученным в колледже, а не ЦТ.

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