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Краски, девушки и дети. В Минске прошел фестиваль цветного дыма
30.04.2017 18:14 — Новости Общества | Tut.by
В парке «Dreamland» не раз устраивали праздники индейских красок холи, а в воскресенье, 30 апреля, там впервые прошел фестиваль цветного дыма. Вход на мероприятие был бесплатным, а дымовые шашки можно было приобрести за 20 рублей. Некоторые покупали их как минимум для того, чтобы сделать снимки для соцсетей. Как проходило это мероприятие — в фоторепортаже TUT.BY.
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