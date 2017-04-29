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Бесконечные потоки хрома: байкеры в Минске открыли сезон
30.04.2017 20:05 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Байкеры открыли сезон в Минске и устроили масштабный пробег через весь город. В нем приняли участие и сотрудники автоинспекции. Как выяснилось, они тоже любят скорость, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
Улицы Минска заполнили треск двигателей, тяжелая музыка и свобода, которую,
«Написал в интернете. Тут же ребята пригласили. Пошли в баню, разместили в гостинице. Завтра едем в Брестскую крепость», - отметил байкер.
В день открытия сезона с байкерами и сын президента Виктор Лукашенко, и сотрудники МВД. Глава ведомства Игорь Шуневич примерил генеральскую мотоформу. Заодно прокомментировал планы усложнить экзамены для мотоциклистов.
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