Несовершеннолетний житель Слонима подозревается в убийстве двух родственников. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Об убийстве родных деда и бабушки сообщил 16-летний местный житель. Следственно-оперативная группа Слонимского РОВД, выбывшая на место происшествия,

обнаружила вутри жилого дома с многочисленными телесными повреждениями тела мужчины, 1953 года рождения и женщины, 1956 года рождения.

После проведения дальнейших следственных действий с участием сотрудников областных управлений Следственного комитета, внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз, подросток был задержан по подозрению в совершении данного преступления. Предполагаемый мотив — неприязненные отношения между родственниками. Орудия преступления — нож и топор, изъяты.

Известно, что подросток проживал отдельно от родителей и воспитывался убитыми.

Как сообщил начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко, конфликт возник, когда пенсионеры обнаружили у внука электронную сигарету. Они подумали, что это наркотики. Такая версия вызвала гнев внука, результатом ссоры и стало двойное убийство. Одежду и топор, подозреваемый выкинул в болотистую местность на реке Щара.

Затем подросток направился в Свято-Троицкий собор и сообщил священнослужителю, что в дом ворвались грабители в масках и совершили убийство. Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что никаких грабителей не было, а убил пенсионеров их собственный внук.

В целях установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертиз, в т.ч. судебно-медицинские и криминалистические. Собираются материалы, характеризующие личность несовершеннолетнего, который обучался в одном из учбных заведений Слонима. Сообщается также, что в отношении подозреваемого будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

По факту убийства двух лиц (п. 1 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь) Слонимским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.

По информации TUT.BY, убитые — слонимский скульптор Леонид Богдан и его супруга .