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С Праздником труда – 1 Мая!

01.05.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)  
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Уважаемые жители Копыльщины!

Сердечно поздравляю вас с Праздником труда  — 1 Мая! Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома, как еще одна яркая и радостная примета долгожданной весны.

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее, кто любит работать. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне. Примите пожелания крепкого здоровья, добра и любви, тепла и мира вам, вашим коллегам, родным и близким!

Людмила НИЖЕВИЧ,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

 

Уважаемые жители Копыльского района!

Поздравляем вас с Праздником труда — 1 Мая!

1 Мая — праздник тех, кто ежедневным трудом создает завтрашний день, обеспечивает благополучие своей страны, своего района, своей семьи. Для людей старшего поколения он по-прежнему несет заряд пролетарской солидарности, для производственников ассоциируется с трудовыми достижениями, для молодежи — с весенним теплом и планами на успешное будущее. Отмечая 1 Мая, мы поддерживаем стремление всех людей доброй воли к миру и согласию, проявляем готовность сотрудничать с представителями разных конфессий и убеждений.

Желаем землякам в этот день теплого праздничного настроения! Чтобы радовали дети и близкие, чтобы дела складывались как можно удачнее и приносили добрые плоды.

Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим близким!

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов

Уважаемые члены профсоюза, ветераны труда!

Примите искренние поздравления с Праздником труда — 1 Мая!

Мы с благодарностью и уважением вспоминаем ратные свершения старших поколений, тяжелый труд наших отцов и дедов, выковавших Великую Победу, преобразивших облик нашего Отечества в послевоенный период.

Только труд служит источником нашего благосостояния и гарантом развития экономики и в настоящем. Без честного, добросовестного и кропотливого труда каждого из нас не может быть достойной жизни ни у отдельно взятого человека, ни у государства в целом. Пусть труд приносит радость, весна — обновление и надежды, а удача сопутствует в делах и начинаниях.

От всей души желаем вам доброго здоровья и хорошего весеннего настроения, новых сил для осуществления всех ваших планов.  Пусть этот праздник пробудит все ваши лучшие чувства, добавит вам оптимизма, подарит счастье и благополучие.

Копыльское районное объединение профсоюзов

 
 
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Уважаемые жители Копыльщины! Сердечно поздравляю вас с Праздником труда  — 1 Мая! Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год...

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