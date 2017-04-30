Приближение лета прибавило работы витебским турфирмам, но очередей из желающих отдохнуть или забронировать путевки нигде нет. В тренде — традиционные пляжные направления, а также бюджетные предложения на черноморские побережья Украины и России. Подробности узнал корреспондент «Витебских вестей».

Едут туда, где спокойно

«На выбор страны для отдыха влияют политические события в этих государствах», — отметил министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко. Большое значение имеет и транспортная составляющая. По информации ведомства, в этом сезоне среди направлений, востребованных белорусами, традиционно лидируют Россия, Турция, Болгария, Египет, Греция.

По сообщению витебских туроператоров, значительная часть любителей недорогого отдыха, которые ранее посещали Крым, сегодня предпочитают черноморские курорты Одесской области. Многих туристов смущают трудности, которые теперь приходится преодолевать, чтобы безопасно (через территорию России) добраться до полуострова, а это почти двое суток автобусом, а затем еще пересадка и переправа на пароме. К тому же туроператоры предупреждают туристов, что до сих пор не ясна ситуация с гражданами, посещающими Крым с российской стороны. Хотя в паспортах при проезде автобусом никаких отметок не ставят и пока о проблемах с украинским законодательством у наших земляков ничего не слышно.

Что почем?

Директор турфирмы «Илва» Лариса Петровская отмечает, что в этом сезоне, как и в прошлом, туристы ищут что-то подешевле. Хотя, конечно, всегда есть люди, которые выбирают дорогие диковинные туры, например, на Мальдивы или Кубу.

— Сейчас особенно востребованы дешевые предложения, прежде всего, — поездки в Одессу и Затоку на Украине, Анапу и Геленджик в Краснодарском крае России. Нескольких сотен долларов достаточно, чтобы побывать на море в течение 10−12 дней, пусть и не в очень комфортных условиях. Туры в Болгарию тоже в среднем ценовом диапазоне. Все, что дороже, — для людей более обеспеченных, но таких клиентов не так много.

В то же время есть немало витеблян, готовых платить за комфорт в поездке. По словам Ларисы Петровской, хорошо зарекомендовали себя чартерные авиарейсы из Витебска в Турцию, Болгарию, из Минска — в Египет. Впрочем, нестабильность политической ситуации и угроза терроризма в Турции и Египте уменьшили желание земляков бронировать туда туры заранее.

В этом году некоторые витебские кампании предлагают новинки: туры с вылетом из Минска в Албанию и Марокко. Эти направления долгое время были закрыты для туристов, но в этих государствах прекрасные климатические и природные условия. Эти страны по цене сопоставляют с отдыхом в Черногории, Хорватии или Греции.

Наравне с пляжным отдыхом многие турфирмы активно разрабатывают экскурсионные программы по Беларуси и Европе, востребованы поездки выходного дня в Санкт-Петербург, Москву, Львов.

Все больше компаний предлагают недельные тематические экскурсии по отдельным европейским странам (например, от 300 евро без визы стоит автобусный тур по провинциям Германии). У более опытных путешественников набирает популярность заграничный санаторно-оздоровительный отдых, например, в Венгрии и Словакии. Сегодня проживание и лечение в тамошних здравницах обойдется примерно в 500 евро за неделю.

На чем сэкономить

— Туры дешевеют не просто так, для этого всегда есть причина, — рассказывает специалист по туризму витебского филиала турфирмы «АлатанТур» Наталья Пастухова. — К примеру, если в январе вам предлагают за 250−300 долларов 10-дневный отдых в Египте, то нельзя рассчитывать на теплое море и жаркую погоду. Здесь приходится выбирать — экономить с риском испортить долгожданный отпуск или выбирать проверенные, но более дорогие туры.

Помогут сэкономить горящие туры, но это всегда риск и невозможность заранее планировать свой отдых.

— Но если человек хочет на море и не столь придирчив к тому, каким будет расстояние от отеля до пляжа, у него есть возможность слетать в Турцию из Киева за 300 долларов, — отмечает специалист. — Еще один вариант — покупать путевки с вылетом из Киева или Москвы или там же искать горящие туры. Есть смысл и в раннем бронировании. Так можно убить сразу нескольких зайцев — подобрать удобное время для отдыха, хороший отель, да еще получить скидку до 40% и рассрочку. Например, некоторые опытные клиенты компании «АлатанТур» думают о летнем отдыхе в Греции еще в ноябре. Хорошие скидки можно получить и в начале летнего сезона, например, в мае, начале июня. Это касается почти всех пляжных стран, а экономия может достигать 20−30% от путевки, а порой и больше. Но это как лотерея — с погодой ведь может и не повезти.

В туркомпаниях рассказывают, что самый популярный — 10−12-дневный отдых, в идеале по системе «все включено» в 4−5-звездочных отелях. В зависимости от страны цена такой путевки стартует от 300−400 долларов на человека. Самым экономным стоит выбирать доставку в отель автобусом (большинство турфирм имеют собственный современный автопарк) и 2−3-зведочные отели с двухразовым питанием или только завтраками. На отдаленных курортах вроде Гоа или Вьетнама, потратившись на дорогой перелет, можно сэкономить на питании, живя в отдельных апартаментах с собственной кухней.

Но, безусловно, самые бюджетные варианты отдыха — в Украине и России. Например, некоторые витебские турфирмы предлагают 11-дневную поездку (с двухразовым питанием, проездом автобусом и 2−3-местными номерами) на море в Одесскую область всего за 400 рублей, в Краснодарский край с проживанием в современной гостинице с бассейнами и зонами отдыха, шведским столом на завтрак — за 560.