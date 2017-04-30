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Жителей Витебска 9 Мая приглашают на караоке военных песен

01.05.2017 10:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Караоке песен военных лет и советской эпохи проведут в День Победы на центральной площади Витебска.

Начнется празднование 9 Мая шествием от площади Ленина к площади Победы. Здесь возложат цветы к монументу «Три штыка», состоится митинг-реквием и пройдут воинские подразделения. Концерты, акции, спортивные игры и конкурсы, выставки и демонстрация обмундирования бойцов Красной Армии разнообразят программу первой половины дня.

А вечером всех горожан и гостей приглашают на площадь Победы не только послушать, но и вместе спеть песни Победы.

«Это станет своего рода восклицательным знаком в конце праздника. Всенародно любимые песни прозвучат в исполнении детей и взрослых. Но мы хотим, чтобы пели не только артисты, но и все люди на площади с помощью своеобразного караоке. На электронных экранах будут транслироваться слова песен, чтобы каждый мог присоединиться. Надеюсь, „День Победы“ грянет в самом конце программы многоголосным хором», — сказала режиссер праздника Ирина Ковлена.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, начнутся в городе заранее — с 5 мая. В частности, необычная театрализованная программа запланирована в концертном зале «Витебск» 6 мая.

«Мы расскажем о войне глазами ребенка. В программе участвуют артисты разных коллективов центра культуры „Витебск“, — рассказала режиссер концерта Владислава Цвики. — Первая часть, „Детство, опаленное войной“, — нужна для того, чтобы во второй части убедить: нам есть что беречь. Одновременно 20 пар из коллектива современного бального танца „Фэст“ закружатся на сцене в вальсе Победы. Основной состав легендарной „Лявонихи“ вместе с детьми устроит солдатскую пляску. Специальным гостем концерта станет Саша Немо».

На территории культурно-исторического комплекса «Золотое кольцо города Витебска «Двина» с 1 по 9 мая пройдет акция «Треугольник памяти»: посетители экспозиций смогут письменно изложить свои мысли о войне и мире, подвиге народа либо оставить пожелание ветерану и запечатать послание в виде фронтового треугольника. Автор может забрать письмо с собой либо подарить участнику Великой Отечественной войны на празднике.

На этой же площадке 9 Мая состоится «Майский вальс Победы». В программе — выступления творческих коллективов, мастер-класс «Акварельные зарисовки», концерт народного хора ветеранов и выставка одного дня «Память», для которой участники коллективов, действующих при комплексе, принесут фотографии своих родных, воевавших в годы Великой Отечественной.

 
Теги: Витебск
 
 
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На электронных экранах будут транслироваться слова песен, чтобы каждый мог присоединиться.

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