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До 15 градусов тепла ожидается 2 мая по югу Беларуси

01.05.2017 11:20 — Новости Общества | Tut.by  
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До 15 градусов тепла ожидается 2 мая по югу Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-востоку пройдут небольшие осадки (в основном дождь). Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер будет северный, слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5, по юго-востоку ожидается 6−7 градусов выше нуля. Днем прогнозируется 7−13 градусов тепла, по югу — до плюс 15.

 
 
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Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-востоку пройдут небольшие осадки (в основном дождь). Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый...

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