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Первомай: программа мероприятий на 1 мая в Минске

01.05.2017 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая — Sputnik. Праздничные мероприятия в честь Дня Труда проходят в Беларуси в этот понедельник, сообщает Sputnik.

Первое мая в Беларуси — государственный праздник и выходной для большинства жителей республики.

Первомай: программа мероприятий на 1 мая в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Как сообщили в Федерации профсоюзов Беларуси, в Минске утром состоялось возложение цветов к стелле "Минск — город-герой". После этого организаторы обещают концерт с участием белорусских артистов и известных коллективов в парке Победы. Кроме того, в парке будут работать торговые точки, кафе и рестораны.

Еще одно мероприятие пройдет в понедельник в Верхнем городе — впрочем, проект "Минск — город красоты" с празднованием Дня Труда не связан. Как уточнили Sputnik в Мингорисполкоме, проект пройдет с 13:00 и до 22:00. Площадка мероприятия — у городской ратуши.

Кроме того, ряд праздничных мероприятий состоится в Минске и в районах — в городских парках, несмотря на плохую погоду, планируются гуляния и отдых горожан.

Пройдут события и во всех областных и районных центрах — точные локации везде определяли местные исполкомы и ячейки федерации профсоюзов.

 
Теги: Минск
 
 
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Один большой концерт пройдет в понедельник в Парке Победы, второй – у городской Ратуши.

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