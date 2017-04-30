МИНСК, 1 мая — Sputnik. Праздничные мероприятия в честь Дня Труда проходят в Беларуси в этот понедельник, сообщает Sputnik.

Первое мая в Беларуси — государственный праздник и выходной для большинства жителей республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Поддай дымку: как минчане зажигали в парке Dreamland 13

Как сообщили в Федерации профсоюзов Беларуси, в Минске утром состоялось возложение цветов к стелле "Минск — город-герой". После этого организаторы обещают концерт с участием белорусских артистов и известных коллективов в парке Победы. Кроме того, в парке будут работать торговые точки, кафе и рестораны.

Еще одно мероприятие пройдет в понедельник в Верхнем городе — впрочем, проект "Минск — город красоты" с празднованием Дня Труда не связан. Как уточнили Sputnik в Мингорисполкоме, проект пройдет с 13:00 и до 22:00. Площадка мероприятия — у городской ратуши.

Кроме того, ряд праздничных мероприятий состоится в Минске и в районах — в городских парках, несмотря на плохую погоду, планируются гуляния и отдых горожан.

Пройдут события и во всех областных и районных центрах — точные локации везде определяли местные исполкомы и ячейки федерации профсоюзов.