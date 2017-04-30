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В Гомеле оппозиция проводит санкционированный местными властями митинг
01.05.2017 12:25 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня 1 мая в Гомеле проходит акция оппозиции, посвященная Дню трудящихся. Митинг санкционирован местными властями.
— Это чисто социальная традиционная акция за права трудящихся. Таких проводится десятки по всему миру. На митинге планируем обсудить контрактную систему найма, пенсионную реформу и, конечно, декрет № 3, — сообщил Глушаков.
Митинг начался с десятиминутным опозданием. На подходе к площадке стоит два поста милиции, которые досматривают пришедших. В 12.20 на площадке у ДК «Випра» собралось человек 30 — журналистов и милиции даже больше, чем митингующих. В основном собравшиеся стоят за ограждениями, на площадку не заходят. Их, по подсчета журналистов TUT.BY, около 60 человек.
На площадке установлен «свободный микрофон», выступить могут все желающие. Начал организатор Юрий Глушаков, который сказал, что «причина нашей сегодняшней тяжелой жизни — десятилетие так называемых реформ, когда всю тяжесть кризиса возложили на простых людей». Часть его речи была посвящена Декрету № 3: «Кто его придумал, не знаю, но эта группа разработчиков круто подставила власть».
Напомним, чуть больше месяца назад, 25 марта также возле ДК «Випра»
Как стало известно, вчера около 15.20 возле остановки общественного транспорта «2-я школа» двумя сотрудниками ОМОНа
Кроме того, как написал на странице в Facebook активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак, утром 1 мая задержаны еще двое гомельчан — Андрей Макаров, его местонахождение пока неизветсно, и Виктор Рубцов — он доставлен в Советский РОВД.
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