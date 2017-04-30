Сегодня 1 мая в Гомеле проходит акция оппозиции, посвященная Дню трудящихся. Митинг санкционирован местными властями.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Заявку на проведение митинга подавал председатель Гомельской городской организации Белорусской партии «Зеленые» Юрий Глушаков. Горисполком разрешил проведение массового мероприятия на площадке у ДК «Випра». Организатор подчеркнул, что митинг, который он планирует провести, будет носить не политический, а социальный характер.

— Это чисто социальная традиционная акция за права трудящихся. Таких проводится десятки по всему миру. На митинге планируем обсудить контрактную систему найма, пенсионную реформу и, конечно, декрет № 3, — сообщил Глушаков.





Митинг начался с десятиминутным опозданием. На подходе к площадке стоит два поста милиции, которые досматривают пришедших. В 12.20 на площадке у ДК «Випра» собралось человек 30 — журналистов и милиции даже больше, чем митингующих. В основном собравшиеся стоят за ограждениями, на площадку не заходят. Их, по подсчета журналистов TUT.BY, около 60 человек.





На площадке установлен «свободный микрофон», выступить могут все желающие. Начал организатор Юрий Глушаков, который сказал, что «причина нашей сегодняшней тяжелой жизни — десятилетие так называемых реформ, когда всю тяжесть кризиса возложили на простых людей». Часть его речи была посвящена Декрету № 3: «Кто его придумал, не знаю, но эта группа разработчиков круто подставила власть».

Напомним, чуть больше месяца назад, 25 марта также возле ДК «Випра» состоялась акция , посвященная Дню воли. В ней приняло участие около 350 человек. Тогда по улице Советской люди прошлись колонной к месту проведения мероприятия. На площадке перед ДК участники акции выходили к микрофону и говорили о своих проблемах, требовали отмены декрета № 3 и смены президента.

Как стало известно, вчера около 15.20 возле остановки общественного транспорта «2-я школа» двумя сотрудниками ОМОНа был задержан журналист-фрилансер Евгений Меркис. По телефону об этом он сообщил коллегам-журналистам. Евгений вышел из автобуса на остановке и направлялся домой. Вдруг его схватили два омоновца и обвинили в нецензурной брани, после чего доставили в Новобелицкий РОВД Гомеля.

Кроме того, как написал на странице в Facebook активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак, утром 1 мая задержаны еще двое гомельчан — Андрей Макаров, его местонахождение пока неизветсно, и Виктор Рубцов — он доставлен в Советский РОВД.