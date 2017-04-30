Игра третья. К успеху шли – пришли!

Что сказать? Игра в Пружанах набирает обороты и это не может не радовать!) К тому же к нам присоединяются новые лица и это очень здорово! Посмотрим, как же команды провели третью игру?



«Лень Тюленя» мы верили в эту команду, и она не подвела. Ну не могло так произойти, чтобы команда, которая собралась из весьма «разношерстной» публики, которые и познакомились на самой игре, не добилась успеха!

Отличная игра на протяжении всего вечера, а также максимальные 17 баллов в ставке обеспечили тюленям уверенную победу!

«Дети Вассермана» вновь взяли лихой старт и возглавили лидерство после трех туров, но вторая часть игры лучше удалась шустрым соперникам, за которыми угнаться было довольно сложно.

Однако, команда должна в следующих играх показать все на что способна, разве мы зря ошибочно назвали ее победителем второй игры?:)

«Мозги в кляре» показали себя весьма серьезной командой.

Вторая игра и уже на пьедестале! Чуть буксанули на поэтах и тройках, а в целом очень крепкая игра и заслуженное шампанское за третью строчку!

А вот действительные победители прошлой игры «Миля» в этот раз осталась без пузырькового. По 6 турам шли в лидерах и претендовали на пьедестал, но ставка как-то не заладилась и 10 баллов принесли лишь 4 строчку.

«Блицкриг» набирает обороты! Немного усилились с прошлой игры и в этот раз показали совсем другой результат!

Вторая часть получилась не такой «грибной», как первая и даже вполне приличная игра в ставке не позволила команде подняться на этот раз выше.

«Молодые караси» одна из самых громких и эмоциональных команд! То, что команда знает ответ про покемона, все уже услышали еще в минуту обсуждения.

Отлично начали, но поэты спутали все планы и не позволили побороться за призовые места.

«Все наши» в этот раз сыграли не в полную свою силу.Предыдущие результаты приучили нас наблюдать вас в таблице на более высоких строчках. Будем считать, что этой игрой вы просто набрались сил для предстоящего рывка.

«Сила мысли» 8 место… Зато красивые и веселые!

Оригинальный ответ про «ПешеКОТный переход» оставить без внимания было бы преступлением с нашей стороны.

«Друзь-Я» начали весьма неплохо, но вторая половина выдалась сложнее. И опять не добрали своих баллов в ставке. Отметим, что команда самая малочисленная, а когда соберут полный боевой состав покажут всем «кто есть кто».

А замыкают нашу таблицу вновь самые юные наши участники «Блицкриг-Юни».

Признаться, думали, что ребята потеряют интерес после прошлой игры, но рады, что этого не произошло. Пусть команда не показала высокий результат, но уверены с игры унесли множество полезных и интересных фактов. А это немаловажно!

Всем спасибо за участие и ждем на очередной игре, которая состоится через 2 недели в среду 10 мая в том же месте в 18.30. Следите за новостями и до скорой встречи!

Андрей Левкович, Сергей Свидерский (фото).