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«Игры Разума»: победила «Лень Тюленя»!
01.05.2017 — Новости Общества | Раённыя буднi (Пружаны)
Игра третья. К успеху шли – пришли!
Что сказать? Игра в Пружанах набирает обороты и это не может не радовать!) К тому же к нам присоединяются новые лица и это очень здорово! Посмотрим, как же команды провели третью игру?
«Лень Тюленя» мы верили в эту команду, и она не подвела. Ну не могло так произойти, чтобы команда, которая собралась из весьма «разношерстной» публики, которые и познакомились на самой игре, не добилась успеха!
«Дети Вассермана» вновь взяли лихой старт и возглавили лидерство после трех туров, но вторая часть игры лучше удалась шустрым соперникам, за которыми угнаться было довольно сложно.
«Мозги в кляре» показали себя весьма серьезной командой.
А вот действительные победители прошлой игры «Миля» в этот раз осталась без пузырькового. По 6 турам шли в лидерах и претендовали на пьедестал, но ставка как-то не заладилась и 10 баллов принесли лишь 4 строчку.
«Блицкриг» набирает обороты! Немного усилились с прошлой игры и в этот раз показали совсем другой результат!
«Молодые караси» одна из самых громких и эмоциональных команд! То, что команда знает ответ про покемона, все уже услышали еще в минуту обсуждения.
«Все наши» в этот раз сыграли не в полную свою силу.Предыдущие результаты приучили нас наблюдать вас в таблице на более высоких строчках. Будем считать, что этой игрой вы просто набрались сил для предстоящего рывка.
«Сила мысли» 8 место… Зато красивые и веселые!
«Друзь-Я» начали весьма неплохо, но вторая половина выдалась сложнее. И опять не добрали своих баллов в ставке. Отметим, что команда самая малочисленная, а когда соберут полный боевой состав покажут всем «кто есть кто».
А замыкают нашу таблицу вновь самые юные наши участники «Блицкриг-Юни».
Всем спасибо за участие и ждем на очередной игре, которая состоится через 2 недели в среду 10 мая в том же месте в 18.30. Следите за новостями и до скорой встречи!
Андрей Левкович, Сергей Свидерский (фото).
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Игра третья. К успеху шли – пришли! Что сказать? Игра в Пружанах набирает обороты и это не может не радовать!) К тому же к нам присоединяются новые лица и это очень...
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