1 мая в некоторых населенных пунктах Беларуси выпал снег. Об этом сообщают пользователи портала.

В частности, известно об осадках в Мядельском районе, Логойске и Витебской области.



Мядельский район, 1 мая 2017 года. Фото: @alexandraaamay



Поставы. Фото: Александр Дягель, ok.ru



Фото: Ирина Пронько, ok.ru



Глубокое. Фото: Просто Зина, ok.ru

Мокрый снег наблюдался ранним утром 1 мая и в Минске, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. «Минувшей ночью на большей части страны прошли осадки, кое-где — в виде снега. Утром в течение получаса в столице шел небольшой снег, но он уже растаял», — констатировали в Гидромете.

Завтра ночью в некоторых районах страны температура составит от минус 1 до плюс 5. «Во вторник, 2 мая, местами также ожидаются осадки , в основном это будет дождь, но может наблюдаться и снег», — рассказали специалисты. В Гидромете также сообщили, что на текущей неделе резкого потепления ждать не стоит.