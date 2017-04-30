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1 мая в некоторых районах Беларуси выпал снег
01.05.2017 12:37 — Новости Общества | Tut.by
1 мая в некоторых населенных пунктах Беларуси выпал снег. Об этом сообщают пользователи портала.
В частности, известно об осадках в Мядельском районе, Логойске и Витебской области.
Мокрый снег наблюдался ранним утром 1 мая и в Минске, сообщили
Завтра ночью в некоторых районах страны температура составит от минус 1 до плюс 5. «Во вторник, 2 мая,
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В частности, известно об осадках в Мядельском районе, Логойске и Витебской области.
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