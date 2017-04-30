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1 мая в некоторых районах Беларуси выпал снег

01.05.2017 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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1 мая в некоторых населенных пунктах Беларуси выпал снег. Об этом сообщают пользователи портала.

В частности, известно об осадках в Мядельском районе, Логойске и Витебской области.


Мядельский район, 1 мая 2017 года. Фото:@alexandraaamay

Поставы. Фото: Александр Дягель, ok.ru

Фото: Ирина Пронько, ok.ru

Глубокое. Фото: Просто Зина, ok.ru

Мокрый снег наблюдался ранним утром 1 мая и в Минске, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. «Минувшей ночью на большей части страны прошли осадки, кое-где — в виде снега. Утром в течение получаса в столице шел небольшой снег, но он уже растаял», — констатировали в Гидромете.

Завтра ночью в некоторых районах страны температура составит от минус 1 до плюс 5. «Во вторник, 2 мая, местами также ожидаются осадки, в основном это будет дождь, но может наблюдаться и снег», — рассказали специалисты. В Гидромете также сообщили, что на текущей неделе резкого потепления ждать не стоит.

 
Теги: Минск
 
 
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В частности, известно об осадках в Мядельском районе, Логойске и Витебской области.

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