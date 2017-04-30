Когда я отчаиваюсь изменить реальность с помощью «активной гражданской позиции», я начинаю менять ее с помощью книг. Очень многое из того, что мы придумываем в книгах с Андреем Жвалевским, потом сбывается. В нашей новой повести герои живут в Минске. Мама главной героини отказывается сдавать деньги от класса на обязательную подписку , у нее потом неприятности. Но в конце подписку отменяют и все хорошо. Мечтать не вредно, правда?



Евгения Пастернак окончила физический факультет БГУ. Первая книга — «Компьютер для женщин», над которой посмеялись многие программисты, но зато пользователи приняли на ура. Далее Евгения стала писать книги в соавторстве с Андреем Жвалевским — «52 февраля», «Охота на василиска», «Пока я на краю». Пастернак и Жвалевского называют писателями для подростков. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Повесть пока еще не вышла в виде книги, ее читают тест-читатели, и подростки, и российские читатели спрашивают: «А что такое обязательная подписка?». Нам даже пришлось написать предисловие, чтобы объяснить наши белорусские реалии.

Честно говорю, я очень хочу, чтоб все это, наконец, закончилось. Потому что смотреть, как краснеют на собраниях классные руководители, видеть, как взрослые уважаемые люди, директора школ, говорят, что «это невозможно изменить», очень больно.

Уважаемые родители! Уважаемые педагоги!

Я предлагаю объединиться и попробовать все-таки разорвать этот замкнутый круг.

Родители, вот прямо сейчас возьмите и напишите запрос в управление образования вашего исполкома. У них на сайте есть форма, ответить вам они обязаны. Вопрос, который вам нужно задать: является ли подписка обязательной.

Каждый из вас получит на руки официальный ответ, что нет, не является. С подписью и печатью. Этот ответ вы приносите классному руководителю или директору школы.

Самые распространённые опасения.

1. У классного руководителя будут неприятности.

Сходите к директору школы и объясните ему, что не подписываться — это ваше решение. Вы — вне системы. Классный руководитель ни при чем. Но даже если вы этого не сделаете, учитель, скорее всего, не пострадает (см. «Один маленький положительный пример» ниже).

2. Из-за моей активности у моего ребенка будут неприятности.

Мне кажется, в школе у нас работают в основном адекватные люди. Более того, все учителя сдают на подписку еще и свои деньги. И недовольны существующим положением дел все. Так что на месте педагогов я бы вас поддерживала.

Наша, родительская, задача не воевать с учителями (они жертвы системы), а объединиться с ними. А если вы считаете, что в этой школе ваш ребенок может пострадать, то это не школа, это не педагоги, и оттуда в любом случае нужно бежать без оглядки.

3. У директора школы будут неприятности.

Я предлагаю такой вариант. Получаете из управления образования ответ о том, что «подписка только добровольная» с числом и подписью. И что «в ряде учреждений образования практикуется создание классного фонда печатных изданий для общего пользования по согласованию с родительским комитетом».

Далее пишем благодарственное письмо человеку, который вам ответил.

«Спасибо, дорогой товарищ такой-то, за прекрасную идею, мы обсудили с родителями идею создания школьной библиотеки и решили последовать Вашему совету! Спасибо директору школы за то, что поддержал нашу идею. Прошу объявить директору благодарность от лица родителей».

Да, я прекрасно понимаю, что это «троллинг», но вокруг подписки столько вранья, что серьезно бороться с ней невозможно.

Дорогие родители, нас сотни тысяч. Среди нас есть юристы, есть учителя, которые прекрасно знают систему изнутри, среди нас есть даже те, кто сам работает в управлении образования. Среди нас есть неравнодушные и остроумные люди, мы можем придумать десятки способов не выписывать ненужные нашим детям газеты и журналы так, чтоб никто не пострадал.

Не надо бороться с системой, система — это и есть мы. Нужно бороться со своим страхом, со своей ленью, со своими призраками. Нужно вспомнить, что школа - это не ради бумажек, а ради детей. И есть учителя, которым не все равно, и родители, которым не все равно. И нужно не воевать, а пытаться вместе противостоять окружающему идиотизму.

Мир изменился, и сейчас одним из самых важных качеств для выживания становится умение говорить: «Нет!». Нам нужно научить этому детей. А чтобы научить детей, нужно уметь это делать самим.

Для справки: Раз в полгода школа тратит на подписку около 600 рублей. Это, например, 400 книг, а можете перевести в мячи, стулья, коньки, лыжи и другие нужные для школы вещи. Подавляющее большинство детей и родителей даже не знают, что они что-то выписывают. А библиотекари честно признаются, что приходящая пресса за ненадобностью сразу перекочевывает в макулатуру.

P. S. Я не сомневаюсь в том, что обязательная подписка скоро будет отменена, потому что это абсолютная глупость, анахронизм и вообще стыд и позор. Да и книги наши всегда сбываются. Вопрос только в том, сколько денег еще успеют потратить те, кто готов это делать.

Один маленький положительный пример

Наталья Селецкая — учитель начальных классов, сейчас она ведет второй класс.

Евгения Пастернак (Е.П.): Наташа, мне про вас рассказала библиотекарь в вашей школе. Она очень удивилась, когда узнала, что ваш класс не будет выписывать газеты. Как вы решились?

Наталья Селецкая: В прошлом году мы выписали все, что нам сказали. Я устроила активную рекламу пришедшим журналам «Юный спасатель» в классе, к нам приходило пять номеров «Юного спасателя», и вначале дети чуть не дрались за номера, кто первый возьмет домой и почитает. В очередь записывались. Брали на несколько дней. Но энтузиазм быстро угас, и в конце года свежие журналы лежали, не нужные никому. Было с первого номера понятно, что журнал нам не по возрасту, первоклашкам неинтересно, хотя я пыталась поддержать интерес. Сама я тоже выписала две профессиональные газеты и журнал и честно целый год их читала, пытаясь всеми способами погрузиться в профессиональную среду, так сказать. Но в этих газетах и журналах для работы мало что можно взять. Очевидно, что в интернете сейчас можно найти гораздо больше информации. То есть они для работы не слишком информативны. Но и для вдохновения они мне не послужили. Стало понятно, что это просто ритуал. Галочный.

Когда пришло время следующей подписки, я не могла сказать: «Давайте продолжать выписывать то, что нам не нужно». Это подрывает доверительное отношение к учителю, который бережет мнение о себе. Я просто не могла сказать в глаза родителям: «Нам нужен этот журнал!». И изображать из себя жертву образовательной системы тоже не хотелось.

Я воспитываю в детях осознанность. Родители детей тоже в классе очень внимательные к школьным процессам, вдумчивые, небезразличные, умные, глубокие.

ЕП: Родители удивились?

НС: Родители у меня замечательные. Они поддержали, отреагировали, отозвались. Аккуратно переспросили меня, не будет ли у меня лично из-за этого проблем, но сразу сказали, что готовы пойти к директору и рассказать, что это их идея. Я была готова разделить с ними ответственность за это решение.

И мы нашли другое решение. В это время (в декабре 2016 года) мы пригласили в класс детскую писательницу Марию Бершадскую. Это был настоящий ажиотаж! Мы читали вслух, обсуждали, рисовали, поделки по книгам делали. И стало быстро понятно, что эти книги дети будут с удовольствием читать. Мы решили купить в школьную библиотеку книги серии «Большая маленькая девочка». Родители взяли и купили семь книг из серии в школу.

ЕП: У вас не было проблем?

НС: Вот это самое удивительное. Не то что проблем не было, вообще ничего не было. Я предполагала, что последует вызов к директору, что будут откровенные вопросы с прищуром, и я была готова к разговору, готова была высказать и отстаивать свою позицию. По факту не было ничего. Даже обидно (смеется). По-моему, всем только хорошо. Библиотекари очень рады, пополнились фонды, книги Марии Бершадской постоянно на руках, дети их читают, бегают за ними в библиотеку. Школьные библиотеки не пополняются, а тут сразу семь новых книжек. И родители довольны — доброе дело сделали для своих детей и для сотни второклашек в нашей школе как минимум.

ЕП: Что вы посоветуете тем, кто захочет последовать вашему примеру?

НС: Помнить, что учитель в школе не может все, но может очень многое. И если в классе 30 детей, у каждого есть мама и папа, бабушки — то есть я работаю примерно с сотней людей, которые ежедневно верят мне, доверяют своих детей, и очень важно делать свою работу честно, искренне, осознанно, заинтересованно и иметь смелость выходить из этой конкретной «некомфортной для учителей зоны комфорта подписки», не боясь взять на себя ответственность. После этого мир не станет сразу другим, но это те маленькие шаги, которые в сумме и позволяют достичь любую высоту.