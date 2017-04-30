В Беларуси отмечают День весны и труда . По традиции по всей стране проходят шествия, митинги, субботники и спортивные соревнования. Однако жителям столицы в этом году не повезло с погодой - в Минске она совсем не праздничная, передает корреспондент «МИР 24» Наталья Казей.

Май в городе начался с мокрого снега и дождя. Такая же погода в этот день была и год назад. Первомай в Беларуси является выходным днем. По стране идут массовые народные гуляния. Во всех крупных городах профсоюзы организовывают демонстрации и маевки.

Утром представители профсоюзов возложили цветы к памятнику Ленину на площади Независимости и стеле «Минск - город-герой» на проспекте Победителей.

День международной солидарности трудящихся (День труда) официально отмечают больше чем в 140 странах. Что касается белорусов, то рабочие Минска впервые отметили этот день в 1895 году маевкой, в которой участвовало 40 рабочих. С этого дня празднование 1 Мая в форме маевок стало традиционным. Первые годы их проводили нелегально на квартирах или за городом. Рабочие пели революционные песни, обсуждали насущные вопросы политической и экономической борьбы, заявляли о своей солидарности с международным пролетариатом. В наши дни Первомай вернул значение, близкое к первоначальному, - в Беларуси это праздник труда.