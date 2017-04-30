Все желающие найти себе рабочее место — трудоустроены. Об этом сегодня журналистам сообщила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, комментируя выполнение поручения президента о трудоустройстве всех безработных к 1 мая, передает корреспондент БЕЛТА.



Ирина Костевич. Фото: Евгений Ерчак

Ирина Костевич напомнила, что в апреле во всех регионах была развернута масштабная работа в этом направлении. «Мы дошли до каждого человека. За апрель трудоустроили более 85 тыс. человек, — подчеркнула она. — Кто хотел, то, конечно, был трудоустроен». Министр отметила, что сейчас на рынке труда достаточно стабильная ситуация. По последним данным, число занятых в экономике выросло на 5,6 тыс. человек. «Есть положительная динамика по росту занятых в экономике и по трудоустройству», — сказала Ирина Костевич.

В дальнейшем, по словам министра, предстоит решать проблему дисбаланса спроса и предложения на рынке труда. Что касается еще одной важной задачи — создания в 2017 году 70 тыс. новых рабочих мест, в ее решении тоже наблюдается положительная динамика. В первом квартале отмечается рост количества предприятий. Ирина Костевич напомнила, что в Беларуси принимаются меры для раскрепощения деловой инициативы, облегчаются условия для создания и ведения бизнеса. Это должно способствовать появлению новых рабочих мест, и в Минтруда ожидают хороших результатов. Министр обратила внимание, что согласно статистике 2016 года зарплата на новых рабочих местах выше, чем средняя по стране.

Решить к 1 мая вопрос трудоустройства всех безработных Александр Лукашенко поручил в марте на совещании об актуальных вопросах развития страны. «Люди должны понимать, что они, прежде всего, должны искать себе работу. А мы им должны помочь. К 1 мая все должны быть трудоустроены», — сказал тогда Лукашенко.