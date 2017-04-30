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Митинг оппозиции проходит в центре Минска

01.05.2017 14:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая — Sputnik. Несанкционированная акция белорусской оппозиции проходит в понедельник в центре Минска, передаёт корреспондент Sputnik.

Акцию ещё в конце марта анонсировал оппозиционный политик Николай Статкевич: он планировал устроить митинг в государственный праздник в самом центре столицы.

Митинг оппозиции проходит в центре Минска
© Sputnik / Виктор Толочко
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Как передаёт корреспондент Sputnik, за 20 минут до планируемого начала акции на Октябрьской площади в Минске было малолюдно. Ко времени старта митинга на месте собрались порядка сотни человек, не считая десятков журналистов и правозащитников. Вышли на акцию, в том числе, жена Статкевича Марина Адамович, политики Владимир Некляев и Павел Северинец.

В ходе митинга сотрудники правоохранительных органов несколько раз призывали собравшихся разойтись. В то же время правоохранители никого не задерживали. В ответ на это собравшиеся скандировали лозунги "Жыве Беларусь" и "свободу политзаключённым".

Спустя полчаса собравшиеся приняли решение пройти до площади Независимости. Там участники планируют завершить сегодняшнюю акцию.

Главный организатор акции Статкевич, по заявлениям его супруги, был задержан за несколько дней до планируемой акции и осуждён на пять дней ареста.

 
Теги: Минск
 
 
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Несанкционированная акция началась малочисленной: на Октябрьской площади, по оценкам правозащитников, собрались от ста до нескольких сотен участников.

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