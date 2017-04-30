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Митинг оппозиции проходит в центре Минска
01.05.2017 14:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мая — Sputnik. Несанкционированная акция белорусской оппозиции проходит в понедельник в центре Минска, передаёт корреспондент Sputnik.
Акцию ещё в конце марта анонсировал оппозиционный политик Николай Статкевич: он планировал устроить митинг в государственный праздник в самом центре столицы.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как передаёт корреспондент Sputnik, за 20 минут до планируемого начала акции на Октябрьской площади в Минске было малолюдно. Ко времени старта митинга на месте собрались порядка сотни человек, не считая десятков журналистов и правозащитников. Вышли на акцию, в том числе, жена Статкевича Марина Адамович, политики Владимир Некляев и Павел Северинец.
В ходе митинга сотрудники правоохранительных органов несколько раз призывали собравшихся разойтись. В то же время правоохранители никого не задерживали. В ответ на это собравшиеся скандировали лозунги "Жыве Беларусь" и "свободу политзаключённым".
Спустя полчаса собравшиеся приняли решение пройти до площади Независимости. Там участники планируют завершить сегодняшнюю акцию.
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Несанкционированная акция началась малочисленной: на Октябрьской площади, по оценкам правозащитников, собрались от ста до нескольких сотен участников.
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