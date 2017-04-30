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В Бресте милиция задержала четырех участников флэш-моба с белыми плакатами без надписей
01.05.2017 14:25 — Новости Общества | Tut.by
Милиция задержала в Бресте четверых участников флешмоба, которые вышли на пешеходную улицу Советскую с белыми плакатами без надписей.
1 мая четыре человека вышли на брестскую улицу Советскую с пустыми белыми плакатами — без надписей и фото. Предполагалось, что это будет флешмоб против репрессий. Несанкционированная акция продлилась всего пару минут.
К частникам подъехал автозак, и сотрудники милиции задержали всех четверых. Скорее всего, они будут доставлены в Ленинский РУВД Бреста.
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Четыре человека развернули пустые плакаты на пешеходной улице Советской.
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