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В Бресте милиция задержала четырех участников флэш-моба с белыми плакатами без надписей

01.05.2017 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция задержала в Бресте четверых участников флешмоба, которые вышли на пешеходную улицу Советскую с белыми плакатами без надписей.


1 мая четыре человека вышли на брестскую улицу Советскую с пустыми белыми плакатами — без надписей и фото. Предполагалось, что это будет флешмоб против репрессий. Несанкционированная акция продлилась всего пару минут.


К частникам подъехал автозак, и сотрудники милиции задержали всех четверых. Скорее всего, они будут доставлены в Ленинский РУВД Бреста.


Напомним, ранее оппозиция собиралась организовать 1 мая митинги в нескольких городах. Однако в Минске организаторы отказались от проведения мероприятия из-за того, что Мингорисполком разрешил только митинг, запретив шествие. В Гомеле прошла санкционированная властями акция. Она была немногочисленной и закончилась в час дня. 

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Четыре человека развернули пустые плакаты на пешеходной улице Советской.

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