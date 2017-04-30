Милиция задержала в Бресте четверых участников флешмоба, которые вышли на пешеходную улицу Советскую с белыми плакатами без надписей.





1 мая четыре человека вышли на брестскую улицу Советскую с пустыми белыми плакатами — без надписей и фото. Предполагалось, что это будет флешмоб против репрессий. Несанкционированная акция продлилась всего пару минут.





К частникам подъехал автозак, и сотрудники милиции задержали всех четверых. Скорее всего, они будут доставлены в Ленинский РУВД Бреста.



Напомним, ранее оппозиция собиралась организовать 1 мая митинги в нескольких городах. Однако в Минске организаторы отказались от проведения мероприятия из-за того, что Мингорисполком разрешил только митинг, запретив шествие. В Гомеле прошла санкционированная властями акция . Она была немногочисленной и закончилась в час дня.