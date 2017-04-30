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Акция оппозиции завершилась в Минске мирно

01.05.2017 15:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая — Sputnik. Несанкционированная акция оппозиции завершилась у Красного Костела в Минске, передаёт корреспондент Sputnik с места событий.

Акция началась в 14:00 на Октябрьской площади в Минске. По оценкам правозащитников, в ней приняли участие до нескольких сотен человек.

В ходе акции представители милиции несколько раз предупреждали собравшихся о том, что митинг не санкционирован и предлагали разойтись. Несмотря на это, участники акции решили пройти от Октябрьской площади до площади независимости. В ходе шествия они выкрикивали оппозиционные лозунги. Несколько человек пришли на митинг с бело-красно-белыми флагами и плакатами "Свободу народу". Кроме того, активисты выступили с призывом отменить учения "Запад-2017".

В ходе несанкционированной акции сотрудники правоохранительных органов никого не задерживали и не составляли протоколов об административных нарушениях. Спустя час шествие мирно завершилось, собравшиеся начали расходиться.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов в ходе митинга никого не задерживали.

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