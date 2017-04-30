МИНСК, 1 мая – Sputnik. Житель Индонезии, который, был самым старым человеком на планете, умер на острове Ява – мужчине было, предположительно, 146 лет, сообщила компания ВВС .



© AFP/ STEPHANE DE SAKUTIN Самый старый миллиардер в мире умер на 102-м году жизни

В 2016 году власти Индонезии подтвердили, что местному жителю по имени Содимеджо (Sodimejo) было выдано правильно внутреннее удостоверение личности, в котором значилась его дата рождения – 31 декабря 1870 года.

Как отмечает ВВС, учет рождаемости в стране велся только с 1900 года, поэтому точно определить возраст людей, родившихся до данного периода, невозможно.

Содимеджо, который также известен как "дедушка Гото", начал себя плохо чувствовать в начале апреля текущего года – он лежал несколько дней в больнице, потом его выписали.

Сообщается, что мужчина пережил десятерых братьев, а также четырех жен и всех детей. Содимеджо похоронили в понедельник.