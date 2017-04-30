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СМИ: старейший житель Земли умер в возрасте 146 лет

01.05.2017 15:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая – Sputnik. Житель Индонезии, который, был самым старым человеком на планете, умер на острове Ява – мужчине было, предположительно, 146 лет, сообщила компания ВВС.

СМИ: старейший житель Земли умер в возрасте 146 лет
© AFP/ STEPHANE DE SAKUTIN
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В 2016 году власти Индонезии подтвердили, что местному жителю по имени Содимеджо (Sodimejo) было выдано правильно внутреннее удостоверение личности, в котором значилась его дата рождения – 31 декабря 1870 года.

Как отмечает ВВС, учет рождаемости в стране велся только с 1900 года, поэтому точно определить возраст людей, родившихся до данного периода, невозможно. 

Содимеджо, который также известен как "дедушка Гото", начал себя плохо чувствовать в начале апреля текущего года – он лежал несколько дней в больнице, потом его выписали.

Сообщается, что мужчина пережил десятерых братьев, а также четырех жен и всех детей. Содимеджо похоронили в понедельник.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина пережил десятерых братьев, а также четырех жен и всех детей, похоронили его на кладбище на острове Ява в понедельник.

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