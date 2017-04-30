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Минтруда выполнило поручение Лукашенко: трудоустроили всех

01.05.2017 16:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая — Sputnik. Задание президента Беларуси Александра Лукашенко по трудоустройству безработных было выполнено, соответствующие данные в понедельник привела журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Минтруда выполнило поручение Лукашенко: трудоустроили всех
© Фото: pixabay.com
Министр труда: за рабочее место надо держаться

Глава государства потребовал трудоустроить всех безработных в стране до 1 мая. В апреле в регионах проходили многочисленные "ярмарки вакансий", на которых белорусам предлагали рабочие места.

"Мы дошли до каждого человека. За апрель трудоустроили более 85 тысяч человек. Кто хотел, то, конечно, был трудоустроен", – рассказала глава Минтруда.

По словам министра, сейчас на рынке труда достаточно стабильная ситуация. По последним данным, число занятых в экономике выросло на 5,6 тысячи человек. 

"Есть положительная динамика по росту занятых в экономике и по трудоустройству", – приводит слова Костевич БелТА.

В Беларуси, отметила министр, еще предстоит решить проблему дисбаланса спроса и предложения на рынке труда. В то же время решается и другая задача – создания 70 тысяч новых рабочих мест в текущем году.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава ведомства отметила: в апреле для всех желающих удалось найти работу.

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