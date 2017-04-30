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В Верхнем городе установили десятки арт-инсталляций

01.05.2017 16:13 — Новости Общества | Tut.by  
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С 1 по 10 мая в Верхнем городе можно будет увидеть много арт-инсталляций, которые появились в связи с проведением столичного фестиваля ландшафтной архитектуры и дизайна. Большинство объектов уже установили и минчане обратили на них внимание. Что выставлено там сейчас — в фоторепортаже TUT.BY.


В Верхнем городе установили работы дизайнеров, архитекторов, студентов профильных вузов, а также специалистов в сфере ландшафтной архитектуры и дизайна.

Так, на улицах Кирилла и Мефодия, Зыбицкой и Герцена выставили ландшафтную мебель и другие объекты дизайна от производителей и проектировщиков: скамейки, кресла, лежаки, качели, урны и велопарковки.



На набережной Свислочи установили городские скульптуры и инсталляции. На воде речки — плавающие дизайнерские домики для птиц.

В окончании улицы Зыбицкой поставили детское игровое оборудование. Во двориках Верхнего города можно увидеть работы студентов.

Во время фестиваля также пройдут лекции, мастер-классы и выступления известных специалистов ландшафтной индустрии. Мероприятие организовано ассоциацией специалистов ландшафтной индустрии Беларуси и Мингорисполкомом.












 
 
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