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Мир, труд, май: к празднику 80 тысяч белорусов нашли работу
01.05.2017 16:11 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси провели традиционные «маевки». Настроение не испортила даже погода. Однако говорили в праздник не только о наградах. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович - подробнее.
Первомай в Минске начался с дождя и мокрого снега. Впрочем, непогода на планы белорусов не повлияла. Традиционно в этот день профсоюзные активисты страны возложили цветы к стеле «Минск - город-герой».
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