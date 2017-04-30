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Мир, труд, май: к празднику 80 тысяч белорусов нашли работу

01.05.2017 16:11 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси провели традиционные «маевки». Настроение не испортила даже погода. Однако говорили в праздник не только о наградах. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович - подробнее.

Первомай в Минске начался с дождя и мокрого снега. Впрочем, непогода на планы белорусов не повлияла. Традиционно в этот день профсоюзные активисты страны возложили цветы к стеле «Минск - город-герой».

В Парке Победы прошли главные гулянья. Отметить День труда пришли несколько тысяч человек.

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Теги: Минск
 
 
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