В Беларуси провели традиционные «маевки». Настроение не испортила даже погода. Однако говорили в праздник не только о наградах. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович - подробнее.

Первомай в Минске начался с дождя и мокрого снега. Впрочем, непогода на планы белорусов не повлияла. Традиционно в этот день профсоюзные активисты страны возложили цветы к стеле «Минск - город-герой».