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Сын руководителя клуба "Патриот" вышел на свободу

01.05.2017 17:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Сын руководителя бобруйского клуба «Патриот» Ян Михальков был освобожден из СИЗО-1 29 апреля. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна». Условия его освобождения пока неизвестны.

Ян — военнослужащий одной из частей в Гомельской области. Он и его отец Николай Михальков были задержаны в рамках уголовного дела «о подготовке массовых беспорядков» 21 и 24 марта соответственно. Сначала они содержались в СИЗО КГБ. Позже обоих перевели на Володарку.

По информации «Вясны», Михальковы в числе трех фигурантов дела, которым, по имеющейся информации, не предъявлено дополнительное обвинение — связанное с незаконным вооруженным формированием.

Таким образом, за решеткой продолжают оставаться 18 человек с обвинением в «подготовке массовых беспорядков» (часть 3 статьи 293 Уголовного кодекса), 16 из них также проходят по делу, возбужденному по статье 287 УК «Создание незаконного вооруженного формирования».

 
 
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Ян и его отец Николай Михальков были задержаны в рамках уголовного дела "о подготовке массовых беспорядков" 21 и 24 марта соответственно.

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