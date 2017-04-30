|
Сын руководителя клуба "Патриот" вышел на свободу
01.05.2017 17:16 — Новости Общества | Tut.by
Сын руководителя бобруйского клуба «Патриот» Ян Михальков был освобожден из СИЗО-1 29 апреля. Об этом
Ян —
По информации «Вясны», Михальковы в числе трех фигурантов дела, которым, по имеющейся информации, не предъявлено дополнительное обвинение — связанное с незаконным вооруженным формированием.
Таким образом, за решеткой продолжают оставаться 18 человек с обвинением в «подготовке массовых беспорядков» (часть 3 статьи 293 Уголовного кодекса), 16 из них также проходят по делу, возбужденному по статье 287 УК «Создание незаконного вооруженного формирования».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ян и его отец Николай Михальков были задержаны в рамках уголовного дела "о подготовке массовых беспорядков" 21 и 24 марта соответственно.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии