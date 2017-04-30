Сын руководителя бобруйского клуба «Патриот» Ян Михальков был освобожден из СИЗО-1 29 апреля. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна». Условия его освобождения пока неизвестны.

Ян — военнослужащий одной из частей в Гомельской области. Он и его отец Николай Михальков были задержаны в рамках уголовного дела «о подготовке массовых беспорядков» 21 и 24 марта соответственно. Сначала они содержались в СИЗО КГБ. Позже обоих перевели на Володарку.

По информации «Вясны», Михальковы в числе трех фигурантов дела, которым, по имеющейся информации, не предъявлено дополнительное обвинение — связанное с незаконным вооруженным формированием.

Таким образом, за решеткой продолжают оставаться 18 человек с обвинением в «подготовке массовых беспорядков» (часть 3 статьи 293 Уголовного кодекса), 16 из них также проходят по делу, возбужденному по статье 287 УК «Создание незаконного вооруженного формирования».