МИНСК, 1 мая – Sputnik. Один из задержанных по подозрению в организации массовых беспорядков, участник военно-патриотического клуба "Патриот" Ян Михальков освобожден из СИЗО, сообщил не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".



© Sputnik / Виктор Толочко Интервью с "фрау А"

Несколько участников бобруйского клуба "Патриот" были задержаны во второй половине марта текущего года по подозрению в подготовке массовых беспорядков накануне оппозиционных акций в честь Дня Воли после громкого заявления президента Беларуси Александра Лукашенко об обнаружении в стране лагеря подготовки боевиков.

По данным центра, сын основателя клуба Николая Михалькова Ян был отпущен из СИЗО-1 в субботу 29 апреля. "Условия его освобождения правозащитному центра "Весна" неизвестны", – сообщили правозащитники.

Содержался Михальков в СИЗО №1, расположенном на улице Володарского в Минске.

Задержания граждан, подозреваемых в подготовке вооруженных провокаций, в Беларуси начались после посещения Лукашенко в марте могилевского предприятий "Кроноспан", где он заявил, что под Бобруйском готовили боевиков для осуществления на территории страны провокаций с применением оружия.

По информации КГБ, были задержаны лидеры расформированного в 2000-х "Белого легиона" Мирослав Лозовский и не зарегистрированного в Беларуси "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич, а также члены клуба "Патриот" – всего 26 человек .