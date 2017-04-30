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Фотофакт: памятник герою СССР разваливается в Могилеве

01.05.2017 17:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая — Sputnik. Памятник герою Советского Союза Валентину Фатину разваливается в Могилеве, соответствующую фотографию опубликовали пользователи в социальных сетях в понедельник.

Фотофакт: памятник герою СССР разваливается в Могилеве
© Sputnik / Виктор Толочко
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Снимок памятного камня в честь героя Фатина опубликовали в могилевском сообществе в социальной сети "ВКонтакте". На фото видно состояние памятника после зимы – основание монумента буквально разваливается.

Памятник в Могилеве был открыт в 1966 году, однако в последние годы, по словам могилевчан, ему не хватало ухода. Пользователи соцсетей критикуют за такое состояние монумента городские коммунальные службы, которые должны следить за состоянием памятного знака.

Капитан Валентин Фатин командовал батальоном 609-го стрелкового полка 139-й стрелковой Рославльской Краснознаменной дивизии 50-й армии второго Белорусского фронта. Посмертно Фатин был награжден знанием Героя Советского Союза – за участие в освобождении Могилева от немецко-фашистских захватчиков, когда под его руководством были взяты в плен более 60 солдат и офицеров вермахта. Погиб Фатин спустя 20 дней после своего подвига, также в бою – в Гродненской области.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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