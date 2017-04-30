МИНСК, 1 мая – Sputnik. После трудоустройства всех желающих в республиканском банке вакансий Минтруда Беларуси насчитываются более 50 тысяч вакансий.



© Sputnik Виталий Аньков Минтруда выполнило поручение Лукашенко: трудоустроили всех

Глава Министерства труда и социальной защиты Ирина Костевич в понедельник заявила о том, что поручение главы государства Александра Лукашенко по трудоустройству всех безработных выполнено . По словам министра, все желающие смогли до 1 мая найти работу.

После заявления министра Sputnik изучил предложение республиканского банка вакансий Минтруда: по данным на 1 мая там насчитываются 51381 вакансия и всего 2570 резюме от белорусов.

Из всех вакансий зарплата выше 500 долларов США по курсу предлагается лишь чуть более чем на тысяче вакансий. Самая высокооплачиваемая должность – директор предприятия: менеджеру со знанием английского и хорватского предлагают более 11 тысяч рублей в месяц.

В республиканском банке вакансий также размещены объявления для 1605 продавцов, почти 500 бухгалтеров, 150 учителей и 178 грузчиков, а также ряда иных специалистов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко требовал до 1 мая трудоустроить в Беларуси всех безработных. Весь апрель в республике проходили ярмарки вакансий, на которых белорусам предлагали трудоустроиться. Также в течение 2017 года в стране планируется создать около 70 тысяч новых рабочих мест, а среднюю зарплату глава государства требует довести до 500 долларов в эквиваленте.