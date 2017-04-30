﻿ После трудоустройства всех в Беларуси осталось более 50 тыс. вакансий. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После трудоустройства всех в Беларуси осталось более 50 тыс. вакансий

01.05.2017 19:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 мая – Sputnik. После трудоустройства всех желающих в республиканском банке вакансий Минтруда Беларуси насчитываются более 50 тысяч вакансий.

После трудоустройства всех в Беларуси осталось более 50 тыс. вакансий
© Sputnik Виталий Аньков
Минтруда выполнило поручение Лукашенко: трудоустроили всех

Глава Министерства труда и социальной защиты Ирина Костевич в понедельник заявила о том, что поручение главы государства Александра Лукашенко по трудоустройству всех безработных выполнено. По словам министра, все желающие смогли до 1 мая найти работу.

После заявления министра Sputnik изучил предложение республиканского банка вакансий Минтруда: по данным на 1 мая там насчитываются 51381 вакансия и всего 2570 резюме от белорусов.

Из всех вакансий зарплата выше 500 долларов США по курсу предлагается лишь чуть более чем на тысяче вакансий. Самая высокооплачиваемая должность – директор предприятия: менеджеру со знанием английского и хорватского предлагают более 11 тысяч рублей в месяц.

В республиканском банке вакансий также размещены объявления для 1605 продавцов, почти 500 бухгалтеров, 150 учителей и 178 грузчиков, а также ряда иных специалистов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко требовал до 1 мая трудоустроить в Беларуси всех безработных. Весь апрель в республике проходили ярмарки вакансий, на которых белорусам предлагали трудоустроиться. Также в течение 2017 года в стране планируется создать около 70 тысяч новых рабочих мест, а среднюю зарплату глава государства требует довести до 500 долларов в эквиваленте.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в понедельник отчиталась: поручение президента по трудоустройству всех безработных до 1 мая выполнено.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минск заворожил цветной дым (ФОТО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика