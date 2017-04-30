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После трудоустройства всех в Беларуси осталось более 50 тыс. вакансий
01.05.2017 19:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мая – Sputnik. После трудоустройства всех желающих в республиканском банке вакансий Минтруда Беларуси насчитываются более 50 тысяч вакансий.
© Sputnik Виталий Аньков
Глава Министерства труда и социальной защиты Ирина Костевич в понедельник заявила о том, что
После заявления министра Sputnik изучил предложение республиканского банка вакансий Минтруда: по данным на 1 мая там насчитываются 51381 вакансия и всего 2570 резюме от белорусов.
Из всех вакансий зарплата выше 500 долларов США по курсу предлагается лишь чуть более чем на тысяче вакансий. Самая высокооплачиваемая должность – директор предприятия: менеджеру со знанием английского и хорватского предлагают более 11 тысяч рублей в месяц.
В республиканском банке вакансий также размещены объявления для 1605 продавцов, почти 500 бухгалтеров, 150 учителей и 178 грузчиков, а также ряда иных специалистов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко требовал до 1 мая трудоустроить в Беларуси всех безработных. Весь апрель в республике проходили ярмарки вакансий, на которых белорусам предлагали трудоустроиться. Также в течение 2017 года в стране планируется создать около 70 тысяч новых рабочих мест, а среднюю зарплату глава государства требует довести до 500 долларов в эквиваленте.
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Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в понедельник отчиталась: поручение президента по трудоустройству всех безработных до 1 мая выполнено.
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