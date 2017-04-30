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Китайским журналистам уготован в Беларуси щедрый прием

01.05.2017 20:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Представители китайских СМИ прибыли в Беларусь для участия в пресс-туре, который продлится до 7 мая, передает корреспондент БЕЛТА.


Среди участников пресс-тура — сотрудники информационных агентств, электронных средств массовой информации и др. Для иностранных гостей подготовлена насыщенная программа пребывания, в том числе они приглашены на XXI Международную специализированную выставку «СМI ў Беларусі», которая пройдет в Минске 3−6 мая. КНР в этом году выступает специальным гостем выставки.

Журналисты посетят СЗАО «БелДЖИ», ОАО «БелАЗ», индустриальный парк «Великий камень», Парк высоких технологий, СПК «Агрокомбинат Снов», ОАО «Озерицкий-Агро», ООО «Велес-Мит» и другие предприятия.

С китайскими гостями встретятся председатель Миноблисполкома Семен Шапиро, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, министр информации Лилия Ананич.


Предусмотрено посещение культурных объектов — Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Национального академического Большого театра оперы и балета, замкового комплекса «Мир», Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж», историко-культурного комплекса «Линия Сталина», государственного мемориального комплекса «Хатынь», горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск».


Ранее заместитель министра информации Александр Карлюкевич говорил, что в программе пресс-тура значится встреча китайских журналистов с Александром Лукашенко. Точную дату встречи он не назвал. Карлюкевич подтвердил, что это мероприятие будет транслироваться.

Курировать пребывание журналистов из КНР будет посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, который «внес значительный вклад в формирование [списка] журналистов, которые посетят Беларусь», сообщает БелаПАН.

В мае Александр Лукашенко планирует совершить визит в Китай.

 
Теги: Минск
 
 
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В мае Александр Лукашенко планирует совершить визит в Китай.

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