Представители китайских СМИ прибыли в Беларусь для участия в пресс-туре, который продлится до 7 мая, передает корреспондент БЕЛТА .





Среди участников пресс-тура — сотрудники информационных агентств, электронных средств массовой информации и др. Для иностранных гостей подготовлена насыщенная программа пребывания, в том числе они приглашены на XXI Международную специализированную выставку «СМI ў Беларусі», которая пройдет в Минске 3−6 мая. КНР в этом году выступает специальным гостем выставки.

Журналисты посетят СЗАО «БелДЖИ», ОАО «БелАЗ», индустриальный парк «Великий камень», Парк высоких технологий, СПК «Агрокомбинат Снов», ОАО «Озерицкий-Агро», ООО «Велес-Мит» и другие предприятия.

С китайскими гостями встретятся председатель Миноблисполкома Семен Шапиро, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, министр информации Лилия Ананич.





Предусмотрено посещение культурных объектов — Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Национального академического Большого театра оперы и балета, замкового комплекса «Мир», Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж», историко-культурного комплекса «Линия Сталина», государственного мемориального комплекса «Хатынь», горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск».





Ранее заместитель министра информации Александр Карлюкевич говорил , что в программе пресс-тура значится встреча китайских журналистов с Александром Лукашенко. Точную дату встречи он не назвал. Карлюкевич подтвердил, что это мероприятие будет транслироваться.

Курировать пребывание журналистов из КНР будет посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, который «внес значительный вклад в формирование [списка] журналистов, которые посетят Беларусь», сообщает БелаПАН.

В мае Александр Лукашенко планирует совершить визит в Китай.