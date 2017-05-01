Украинские пограничники не пустили в страну восемь иностранцев, в том числе троих граждан Беларуси.

Как сообщает агентство УНИАН, трое граждан Беларуси и четверо граждан Кыргызстана прибыли в Одессу авиарейсом из Минска, гражданин России прилетел из Дубая в аэропорт «Борисполь». Все иностранцы — мужчины крепкого телосложения — заявили, что приехали для участия в спортивных соревнованиях, однако по версии украинских пограничников, они прилетели в Одессу «для участия в действиях дестабилизационного характера накануне годовщины трагедии 2 мая 2014 года».

«В результате проверки правоохранители установили, что лица прибыли по приглашению общественной организации, которая, скорее всего, привлекала боевиков на Куликово поле, которые также участвовали в попытках силового захвата зданий государственных органов власти. Все выявленные лица, которые не смогли указать четкой цели своего пребывания на территорию Украины, через границу не пропущены и возвращены обратным рейсом», — сообщает агентство со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, около 300 — пострадали. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем беспорядки продолжились на Куликово поле, на котором располагалось палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.