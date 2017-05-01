|
Павла Северинца задержали после несанкционированной акции в Минске
01.05.2017 21:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мая – Sputnik. Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец был задержан в Минске 1 мая, об этом вечером в понедельник сообщила его супруга Ольга.
© Sputnik / Виктор Толочко
Северинец участвовал в несанкционированной акции протеста 1 мая в Минске, где возглавлял колонну демонстрантов. После акции знакомые потеряли связь с политиком – его судьба была неизвестна вплоть до вечера.
Как сообщила вечером в понедельник супруга Северинца в социальных сетях, политик задержан и доставлен в изолятор временного содержания на переулке Окрестина.
По заявлению Ольги Северинец, политика будут судить во вторник в суде Центрального района.
Несанкционированная акция в Минске 1 мая обошлась без задержаний, хотя сотрудники правоохранительных органов несколько раз призывали собравшихся разойтись. Лишь по окончании митинга стало известно о задержании одного из активистов – Максима Винярского, который на акции зажигал фальшфейер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О судьбе белорусского политика в социальных сетях рассказала его супруга – несколько часов никто не знал о местонахождении оппозиционера.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии