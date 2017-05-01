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Павла Северинца задержали после несанкционированной акции в Минске

01.05.2017 21:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая – Sputnik. Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец был задержан в Минске 1 мая, об этом вечером в понедельник сообщила его супруга Ольга.

Павла Северинца задержали после несанкционированной акции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция оппозиции завершилась в Минске мирно

Северинец участвовал в несанкционированной акции протеста 1 мая в Минске, где возглавлял колонну демонстрантов. После акции знакомые потеряли связь с политиком – его судьба была неизвестна вплоть до вечера.

Как сообщила вечером в понедельник супруга Северинца в социальных сетях, политик задержан и доставлен в изолятор временного содержания на переулке Окрестина.

По заявлению Ольги Северинец, политика будут судить во вторник в суде Центрального района.

Несанкционированная акция в Минске 1 мая обошлась без задержаний, хотя сотрудники правоохранительных органов несколько раз призывали собравшихся разойтись. Лишь по окончании митинга стало известно о задержании одного из активистов – Максима Винярского, который на акции зажигал фальшфейер.

 
Теги: Минск
 
 
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О судьбе белорусского политика в социальных сетях рассказала его супруга – несколько часов никто не знал о местонахождении оппозиционера.

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