МИНСК, 1 мая — Sputnik. Байкерский клуб "Ночные волки" меняет маршрут из-за проблем на польской границе с Калининградской областью, заявил в понедельник его лидер Александр Залдостанов (Хирург).

"Ночные волки" третий год совершают поездку по маршруту Москва – Берлин. Марш "Дороги Победы" байкеры приурочивают ко Дню Победы, а основные мероприятия проходят в Берлине 9 мая.

Часть байкеров, едущих через Беларусь, на территорию Евросоюза пустили, однако у двигающихся из Калининграда мотоциклистов на границе с Польшей возникли проблемы – из-за этого "Ночные волки" меняют свои планы.

"Дальше мы поедем по захоронениям, как и планировали. В этом году с двух сторон стартовал наш марш "Дороги Победы". Мы идем сейчас другим маршрутом, не стали рисковать в Польше и переходить границу там, в Бресте, а пошли другим маршрутом, чтобы тоже попасть, и тогда колонна сольется", — рассказал Хирург в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Байкер отметил: как действовать в дальнейшем он знает. Также Залдостанов рассказал, что с большими трудностями байкеры столкнулись на границе в Калининградской области.

"У нас были серьезные проблемы на переходе Мамоново – Бранево. Там стартовало более 100 мотоциклов, и вот там из колонны выдергивали целенаправленно "Ночных волков", лишали людей виз, разворачивали назад. Понагнали туда целое шапито, декорации в виде 28 вооруженных спецназовцев с автоматчиками, цирковое представление сделали из нашего задержания", — сообщил Залдостанов.

Хирург поделился мнением о том, что, по словам польских пограничников, байкеры из "Ночных волков" — это экстремисты, "и флаг Победы является экстремистским".

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