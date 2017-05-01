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Сезон фонтанов открыли в Гомеле
01.05.2017 20:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
ГОМЕЛЬ, 1 мая – Sputnik. Сезон фонтанов открылся в понедельник в Гомеле, его приурочили к Празднику труда, больше всего этому событию обрадовались молодежь и дети.
В Гомельском городском ЖКХ Sputnik объяснили, почему столько внимания уделяется рядовому по своей сути событию.
© Sputnik / Мария Амелина
В Гомеле на 1 мая была настоящая весна - солнце и первая зелень
"Накануне наши службы провели большую работу – отремонтировали коммуникации, почистили чаши, благоустроили прилегающие к фонтанам территории. Так что не спешите называть запуск фонтанов рядовым событием. Это всегда красивый городской праздник, который знаменует начало настоящей весны", – озвучил позицию местных властей заместитель генерального директора Гомельского городского ЖКХ Григорий Туровец.
© Sputnik / Мария Амелина
В Гомельском городском ЖКХ призывают помнить о предназначении фонтанов, не засорять чаши и тем более не пить из них воду
В каждом районе у фонтанов развернулись выставки декоративно-прикладного творчества, прошли концертные программы, посвященные 1 мая.
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В областном центре включили все городские фонтаны в понедельник 1 мая.
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