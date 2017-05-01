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Дожди и снег наконец отменяются. Погода в Витебске на неделю
02.05.2017 07:05 — Новости Общества | Tut.by
Жители северной области пережили снег на Пасху и даже на Первомай. Наконец синоптики
Во вторник, 2 мая, в Витебске днем до +12°С, пасмурно, ветрено, но без осадков.
В среду потеплеет до +14 °С, облачно с прояснениями, осадков не ожидается.
В четверг, 4 мая, столбик термометра в дневные часы покажет до +12 °С, облачно, без осадков.
Такая же погода сохранится в пятницу и в рабочую субботу, 6 мая.
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Весна понемногу начнет входить в свои права: будет пасмурно, еще не очень тепло, но по крайней мере без осадков.
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