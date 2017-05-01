Жители северной области пережили снег на Пасху и даже на Первомай. Наконец синоптики Республиканского гидрометеоцентра радуют: погода улучшится! Весна понемногу начнет входить в свои права. Будет пасмурно, еще не очень тепло, но без осадков.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во вторник, 2 мая, в Витебске днем до +12°С, пасмурно, ветрено, но без осадков.

В среду потеплеет до +14 °С, облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В четверг, 4 мая, столбик термометра в дневные часы покажет до +12 °С, облачно, без осадков.

Такая же погода сохранится в пятницу и в рабочую субботу, 6 мая.

Погода в Витебске и области

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