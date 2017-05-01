Доброе утро!

Нас снова ждет странная рабочая неделя: начинается она вторником, а заканчивается субботой. Потом — три, а не два выходных. В общем, сплошная неразбериха! С таким нестабильным графиком, боимся, нечего и мечтать, чтобы дожить до возраста самого старого человека на земле: к сожалению, статус стал вакантным — 146-летний индонезиец умер в прошедшие выходные . А мы приступаем к труду!





ВАЖНОЕ

Страна отметила Первомай. Мы посмотрели, как праздновали День труда официальные профсоюзы и как — оппозиция, которая звала белорусов выйти сразу на несколько уличных акций протеста. Мингорисполком разрешил лишь митинг в Парке дружбы народов, но заявители от этого предложения отказались. В итоге Минске колонна прошла до площади Независимости">несколько сотен белорусов прошагали от Октябрьской площади до площади Независимости.

1 мая в стране подорожали сигареты , выросли некоторые пособия на детей, пенсии и БПМ, трудоустроились все желавшие это сделать безработные — мы, кстати, накануне побывали в центрах занятости и посмотрели, что там происходит. Вот здесь на гифках объясняем , как их всех пытались трудоустроить и чего добились.

А в некоторых районах Беларуси в первый день последнего месяца весны выпал снег . Сегодня, кстати, обещают до 15 градусов тепла.

Байкеры на Harley официально открыли сезон : по главному проспекту столицы проехала колонна во главе с Игорем Шуневичем и Виктором Лукашенко. Ну, а потом по традиции был большой мотопраздник для минчан.





Мировые цены на нефть снижаются . Белорусам это нужно знать лишь для общего развития: на розничную цену топлива на наших АЗС стоимость нефти традиционно никак не повлияет. Ха-ха.

Дональд Трамп подвел итоги первых 100 дней своего президентства. Он искренне верит, «что они были самыми успешными в истории страны». Вот здесь — весь срок 45-го президента США в фотографиях. А еще мы посмотрели, как он выполняет свои предвыборные обещания . Кстати, рейтинг Трампа среди граждан довольно низкий — он стал самым непопулярным президентом США с 1945 года.





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Внучки президента выступили в Белгосфилармонии c Государственным симфоническим оркестром. Ну, а мы понаблюдали за дебютом Дарьи и Анастасии.

Вот здесь географ из минской школы Иван Булва раскритиковал подготовку школьников к олимпиадам. Он уверен: детей обязательно нужно ставить в равные условия, пока же все этапы республиканской олимпиады больше похожи на профанацию. А вот здесь другой — уже вузовский — преподаватель критикует безграмотность нынешних студентов, приводя несколько примеров из практики: «На старобелорусский Библию перевел Мартин Лютер», «Во время Великой Отечественной войны войсками руководили Ленин и Сталин»… Юлия Чернявская уверена — отчасти виноват Гугл.

Михаил Мясникович прокомментировал граффити со своим изображением : признался, что «толстокожий, но такие вещи задевают». А еще рассказал о своем отношении к соцсетям. Говорит, не собирается заводить там профиль так как считает, что о нем достаточно много пишут на форумах «известного портала». Интересно, о каком это он портале?





Посмотрите, как идеально девушка отомстила парню , бросившему ее перед выпускным. И, как будто этого было мало, подлец потребовал вернуть все деньги, которые он когда-то за нее заплатил. Последнюю просьбу девушка расценила как отличную возможность для красивой мести обидчику — и у нее все получилось!

Смешная история о том, как парень выиграл в фотоконкурсе женского белья. Дело было так: в онлайн-конкурсе победила очаровательная 20-летняя модель по прозвищу «Авокадо». Но, когда результаты были объявлены, оказалось, что «Авокадо» — это студент южно-сахалинского университета по имени Андрей. К сожалению, организаторы дисквалифицировали Андрея. Ну и зря — выглядел он и правда круто !

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Из Бреста в свой первый круиз отправился отечественный теплоход «Белая Русь» с группой опытных «водных» туристов из России пенсионного возраста на борту. На судне они проведут 8 дней и 7 ночей. Мы узнали, с какими мыслями они отправляются в плавание , и обязательно встретим их из круиза! Самим интересно.

Посмотрели изнутри, как устроен «тайный проект» основателей Viber, разработанный в Минске — такси-сервис Juno, который потеснил Uber на нью-йоркском рынке и заключил сделку с крупным конкурентом Gett.

В очередном выпуске проекта «Легионеры» Самюэль Одеоибо — нигерийский футболист, выступающий за «Крумкачэй» . За пять лет в Беларуси Сэм встретил немало хороших друзей, поучаствовал в расистском скандале и даже женился на белоруске. Рассказывает, что «некоторые белорусы провоцируют на конфликт, другие просят потрогать мои волосы, третьи спрашивают, можно ли сфоткаться. Наверное, думают, что я Поль Погба».





Разбирались с ситуацией на рынке аренды госжилья : узнали, какие квартиры почем в столице и регионах, послушали, на что жалуются арендаторы — и услышали от чиновников, что, несмотря на жалобы, от желающих въехать в такую квартиру просто нет отбоя!

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